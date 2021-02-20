Навальный выступил с последним словом по делу о клевете на ветерана

Сегодня, 20 февраля, в Бабушкинской районном суде проходит заседание по уголовному делу о клевете оппозиционера Алексея Навального на ветерана Игната Артеменко (ч.2 ст.128.1 УК РФ). Господин Навальный уже выступил с последним словом. Решение по делу судья планирует огласить в 18:00.

«Ужасно смешно, что снова последнее слово. Весь день с утра и до этого несколько дней прокурор рассказывала, что я требую какой-то исключительности для себя. Мне кажется, что у одного человека не может быть два последних слова за один день — это тоже исключительность, которую я не требовал»,— сказал политик.

Оппозиционер также заявил, что ветерана использовали на этом уголовном процессе, «как куклу». «15 сотрудников со всей страны. Лентяев и охламонов. На них ушло больше денег, чем ветеран получил за всю жизнь. Один день этого суда стоит гораздо больше, чем ветеран Артеменко получил за четыре года»,— добавил он. Оппозиционер уточнил, что, согласно справке из отдела соцобеспечения, за последние четыре года в качестве соцпомощи от государства ветеран получил четыре сертификата на общую сумму в 11 тыс. руб.

После последнего слова Алексея Навального судья удалилась в совещательную комнату.

Также сегодня, 20 февраля, прошло заседание по другому уголовному делу политика. Суд рассматривал апелляцию на замену условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. После прений сторон и последнего слова господина Навального судья Мосгорсуда вынесла решение. Суд оставил в силе отклонил жалобу адвокатов, но изменил срок с учетом просьбы прокурора о сроке по домашнему аресту. В итоге Алексей Навальный должен будет провести в колонии два года и шесть месяцев (вместо двух лет и восьми месяцев).

2 июня 2020 года Алексей Навальный в соцсетях назвал высказавшихся в поддержку поправок к Конституции в видеоролике RT «холуями», «позором страны» и «предателями». Среди участников был 93-летний ветеран войны Игнат Артеменко. 15 июня СКР возбудил уголовное дело о клевете на ветерана. Слушания по делу начались в начале февраля. Обвинение попросило суд штрафовать оппозиционера на 950 тыс. руб. и добавить этот штраф к сроку три с половиной года лишения свободы по делу «Ив Роше».

О ходе судебного заседания — в онлайн—трансляции “Ъ”.