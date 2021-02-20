СК возбудил уголовное дело после обрушения на фабрике в Норильске

Управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело после обрушения галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики. В ведомстве уточнили, что один человек погиб, поиски еще двух продолжаются.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). «Всего под завалами, по предварительным данным, было восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели, один из них скончался в машине скорой, еще двоих в настоящее время ищут»,— сообщило управление СКР (цитата по «РИА Новости»).

Норильская обогатительная фабрика входит в состав заполярного филиала «Норникеля». После обрушения фабрика продолжает работу с ограничениями, необходимыми для проведения спасательной операции. Пресс-служба компании сообщила ТАСС, что обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи. В здании пункта перегрузки были ремонтные работы по усилению конструкций.