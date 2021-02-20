Навальный выступил с последним словом на рассмотрении апелляции

В здании Бабушкинского суда проходит выездное заседание Мосгорсуда, на котором рассматривается апелляция на замену условного срока политику Алексею Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционер выступил с последним словом.

«Так часто я выступаю с последним словом. Сейчас этот суд закончится, будет другой. И там тоже будет мое последнее слово. Если кто-то решит издать мои последние слова, получится толстая книжка»,— сказал господин Навальный. Далее он упомянул расследование о «дворце» в Геленджике, рассказал о вере в Бога и процитировал книгу «Гарри Поттер», мультфильм «Рика и Морти» и фильм «Брат». Также он заявил о том, что его конвоирам запретили с ним говорить.

Свое последнее слово он закончил так: «Приходит куча писем. Каждое второе заканчивается лозунгом "Россия будет свободной!". Это классный лозунг, но я каждый раз думаю: "Что-то мне не хватает". Я хочу, чтобы Россия была богатой. Я хочу, чтобы национальные богатства справедливо распределялись. Я хочу не только свободную, но и с нормальным здравоохранением, чтобы мужчины и женщины доживали до пенсионного возраста. Чтобы образование было нормальным. Хотел бы, чтобы много других вещей случилось в нашем стране. Россия несчастная страна, а, конечно, хочется, чтобы она была счастливой. Поэтому лозунг предлагаю изменить. Россия должна быть не только свободной, но и Россия должна быть счастливой! Россия будет счастливой!»

До того как Алексей Навальный начал выступать с последним словом, прошли прения сторон, его защита подала ходатайство об освобождении политика по решению ЕСПЧ, принятому в рамках обеспечительных мер. Мосгорсуд принял ходатайство к рассмотрению. «Суд постановил: расценивать данное ходатайство как один из доводов защиты, оценка которому будет дана в совещательной комнате при вынесении итогового решения»,— сказал судья Дмитрий Балашов.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на два года и восемь месяцев колонии. Сегодня в случае отказа в апелляции решение суда вступит в силу. 17 февраля ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить политика в рамках обеспечительных мер. Минюст РФ назвал требование заведомо невыполнимым.

Также сегодня состоится заседание по делу о клевете на ветерана . Оно должно начаться в 14:30, но может быть задержано, если не закончится первое заседание.

За ходом суда следите в онлайн-трансляции “Ъ”.