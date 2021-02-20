Апелляция на замену условного срока Навальному. Главное

Прокурор Екатерина Фролова просила оставить жалобу адвокатов на решение Симоновского суда Москвы об отмене условного срока Навальному по делу «Ив Роше» без удовлетворения. Разбирая позицию защиты, она сказала, что Навальный «пытается доказать право на исключительность»: «Право быть выше закона». В конце речи гособвинитель попросила зачесть Навальному срок нахождения под домашним арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года.
Навальный, выступая с последним словом, произнес политическую речь, в которой дополнил лозунг «Россия будет свободной!». Оппозиционер предложил изменить его на «Россия будет счастливой!».
Суд отклонил жалобу адвокатов, но изменил срок Навальному с учетом просьбы прокурора о сроке по домашнему аресту. В итоге Навальный должен будет провести в колонии два года и шесть месяцев.