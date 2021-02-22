Подсчетный караул

На минувшей неделе Москва объявила о старте набора наблюдателей для работы на предстоящих сентябрьских выборах. Речь идет об общественных наблюдателях, координацию которых ведет существующий с 2013 года Общественный штаб по наблюдению за голосованием. Общественное наблюдение возродилось в России с президентских выборов 2018 года, а до этого более десяти лет общественные организации направляли наблюдателей по договоренности с политическими партиями или средствами массовой информации. Впрочем, теперь направлять своих наблюдателей общественные организации могут только через общественные палаты регионов, которые зачастую создают сложные условия для пропуска независимых наблюдателей, поэтому некоторые из них, например «Голос», по-прежнему предпочитают договариваться с партиями.

Штаб по наблюдению за выборами в Москве появился после массовых протестов 2011 года, напоминает его бессменный руководитель, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. «После этого у московских властей возникла идея создать общественный штаб, в который войдут все политические силы. Ко мне обратилась Анастасия Ракова (на тот момент руководитель аппарата правительства Москвы в ранге заммэра.— “Ъ”), я согласился, но с некоторыми условиями,— рассказал господин Венедиктов.— Это установка видеокамер на всех участках, вхождение в штаб представителей всех кандидатов и получение информации со всех участков».

До 2017 года московский штаб контролировал процесс выборов через наблюдателей от партий, кандидатов или журналистов, так как иного правового варианта для направления наблюдателей на участки не было. Но для покрытия всех избирательных участков в Москве у партий и кандидатов не хватало ресурсов. Например, по словам Алексея Венедиктова, вторая по величине после «Единой России» партия — КПРФ — закрывала наблюдателями только 32% столичных участков.

Законодательное регулирование

Наблюдение за выборами регулируется отдельной статьей федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Так, направлять наблюдателей на участки могут партии и кандидаты, допущенные до выборов, а также общественные организации — через общественные палаты регионов. Каждый субъект может направлять по два наблюдателя на участок, а с учетом законодательного закрепления многодневного голосования — по два человека на участок на каждый день голосования.

С 90-х годов до 2005 года у общественных организаций в России была возможность участвовать в наблюдении за выборами, однако потом законодатель эту норму исключил. Заинтересованным общественным организациям более 10 лет приходилось направлять своих наблюдателей на участки по договоренности с партиями, кандидатами или СМИ. Новую жизнь институт общественного наблюдения за процессом выборов получил с 2017 года, когда в закон о выборах президента РФ была внесена норма о допуске к наблюдению на участках представителей общественности, но с обязательным условием, что направления они получают через общественные палаты регионов. После президентских выборов 2018 года норма распространилась на выборы более низкого уровня.

После голосования по поправкам к Конституции в 2020 году, когда направлять на участки наблюдателей могли только общественные палаты регионов, член совета движения «Голос» Андрей Бузин выпустил статью о развитии системы общественного наблюдения в России.

«Я не знаю другой страны, в которой на избирательных участках в день голосования собиралось бы наблюдателей больше, чем в России.

При этом формальные организаторы выборов — избирательные комиссии — рассказывают о безумном числе наблюдателей с гордостью»,— написал господин Бузин в своем блоге в «Живом журнале».

Напомним, на президентских выборах 2018 года, по данным ЦИК РФ, работало рекордное число наблюдателей: 474,5 тыс. человек. На следующей федеральной кампании — голосовании за поправки к Конституции — уже более 500 тыс., в том числе порядка 21 тыс. человек — в Москве.

По мнению Андрея Бузина, желание граждан следить за ходом выборов объясняется недоверием к этому процессу и результатам голосования. Автор статьи отмечает, что самый активный рост общественного наблюдения приходится на 1999 год. Тогда появляются общественные объединения общероссийского масштаба в сфере защиты избирательных прав, разрабатываются подробные методические пособия для наблюдателей на избирательных участках.

В 2000 году появляется одна из самых известных организаций независимого наблюдения «Голос». «Борьба с наблюдателями, как и борьба с электоральным либерализмом вообще, проявилась в законодательстве после полного укрощения Госдумы в 2003 году»,— отмечает Андрей Бузин. Так, в 2005 году у общественных организаций законодательно исчезнет право направлять своих наблюдателей на участки, из-за чего им придется прибегать к различным хитростям, например, договариваться с политическими партиями или средствами массовой информации.

Член совета движения «Голос» Андрей Бузин Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В 2016 году появляется норма, которая ужесточает правила направления наблюдателей на участки: партия или кандидаты должны направлять списки наблюдателей на участки за три дня до выборов, таким образом пресекается возможность ротации наблюдателей между участками или оперативная замена. После летнего плебисцита по Конституции появилась еще одна законодательная норма: теперь на местных выборах наблюдателями могут быть только граждане, зарегистрированные в регионе или муниципалитете, где они проходят. То есть, по сути, это запрет на так называемый электоральный туризм, когда, например, общественные организации направляли своих подготовленных наблюдателей из Москвы на выборы мэра Ярославля или на муниципальные выборы в Тульскую область. Федеральных выборов эта норма пока не касается. Эксперты «Голоса» тогда сразу сочли эту поправку умышленным ограничением общественного контроля.

Новое не всегда лучше старого

Несмотря на возвращение возможности для общественных организаций направлять на участки наблюдателей через общественные палаты регионов, ассоциация «Голос» и представители так называемой несистемной оппозиции, не имеющие зарегистрированной партии, предпочитают по-прежнему направлять своих наблюдателей по договоренности с партиями или кандидатами. «Когда мы и другие общественные организации на голосовании по Конституции пытались направить своих наблюдателей через общественные палаты, то в некоторых регионах палаты устанавливали сложные процедуры для подачи заявления,— рассказал “Ъ” сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц.— Электронная форма подачи заявления, кажется, была только у Москвы, а в каких-то регионах надо было несколько раз приезжать, писать заявления без гарантии, что тебя вообще в итоге возьмут. А некоторым людям, проживающим в одном конце города, предлагали наблюдать на участках в другом».

На будущих выборах «Голос» намерен направлять наблюдателей через партию «Яблоко» — такая договоренность уже есть, сообщил господин Мельконьянц. «Может быть, через кого-то еще, например, одномандатных кандидатов или другие допущенные к выборам партии. Мы будем обращаться ко всем»,— отметил он. При этом в отдельных регионах «Голос» не против сотрудничать с общественными палатами, например, в Москве. «Если говорить о федеральной палате, то она, к сожалению, закрыта для наблюдателей, а по отдельным регионам будем смотреть, где будут нормальные отношения»,— отметил Григорий Мельконьянц.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Координатор проекта «Открытой России» (связана с Михаилом Ходорковским) по поиску и поддержке независимых кандидатов «Объединенные демократы» Анастасия Буракова рассказывает, что они получают направления для своих наблюдателей через оппозиционные партии по договоренностям. «У нас особых проблем с этим не возникало, особенно в тех регионах, где хотя бы одна партия полностью не срослась с "Единой Россией"»,— отметил госпожа Буракова. Она отметила, что перед каждыми выборами объявляется новый набор наблюдателей. Анастасия Буракова, как и Григорий Мельконьянц, не исключает, что в нынешнем году будет высокая степень мобилизации желающих наблюдать за выборами.

«Мы открыты ко всем новым людям, которые хотят наблюдать, мы всему научим, но пока сложно сказать, сколько участков мы сможем закрыть своими людьми»,— отметила она.

Наряду с независимыми общественными организациями набором и подготовкой наблюдателей занимаются общественные палаты регионов через близкую к администрации президента ассоциацию «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). К выборам в Госдуму НОМ планирует обучить не менее 100 тыс. наблюдателей и разместить своих представителей на всех избирательных участках страны. Обучение уже началось и продлится вплоть до сентября.

Каких поправок еще можно ожидать

Не исключено, что к выборам в Госдуму избирательное законодательство в части наблюдения за выборами претерпит еще какие-то изменения. Например, в Общественной палате России уже предложили допустить наблюдателей не только на участки в дни голосования, но и к контролю за работой избиркомов на протяжении всей кампании. Речь идет о возможности направлять в избиркомы всех уровней наблюдателей от федеральной и региональных общественных палат.

Московский штаб по наблюдению за выборами на прошедшем на этой неделе заседании предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой законодательно разрешить общественной палате субъекта направлять на избирательный участок одновременно двух наблюдателей, что помогло бы организовать работу более эффективно.

«Сейчас по закону одновременно на участке не могут быть два человека. Например, когда один выезжает наблюдать за голосованием на дому или попросту отходит помыть руки, процесс голосования на участке остается без его контроля»,— пояснил “Ъ” первый заместитель Общественного штаба Москвы Вадим Ковалев.

Кроме того, пока законодательно не регулируется наблюдение за электронным голосованием. Глава ЦИКа Элла Памфилова уже объявила, что электронное голосование на предстоящих думских выборах пройдет в шести регионах. В Москве для наблюдения за электронным голосованием традиционно создается отдельный штаб, где группа программистов и обученных наблюдателей следит за процессом через специальный сервис (ноду) наблюдателя. Как ранее рассказывал “Ъ” секретарь Партии прямой демократии Олег Артамонов, его партия и Общественная палата готовят поправки к законодательству, расширяющие возможности наблюдателей за электронным голосованием.

В частности, по мнению господина Артамонова, наблюдателям нужно дать доступ к детальной статистике голосования (например, к распределению голосов по времени) и к технической статистике системы голосования. Сейчас, по его словам, у наблюдателей за электронным голосованием весьма ограниченные возможности: они могут следить только за тем, как меняются цифры на мониторе. Речь идет о сверке данных: сколько человек зарегистрировалось на голосование, сколько получили бюллетени, сколько и в какое время проголосовали. Но самого процесса голосования наблюдатель не видит. Однако пока перечисленные идеи в виде законодательных инициатив в парламент не внесены.

Елена Рожкова