ЦИК наращивает видеонаблюдение

В Центризбиркоме рассчитывают, что количество избирательных участков, охваченных видеонаблюдением на выборах в Госдуму-2021, будет больше, чем на президентских выборах 2018 года. Об этом “Ъ” сообщили в ЦИКе, уточнив, что видеонаблюдение планируется применять круглосуточно в течение всего времени голосования и подсчета голосов. Эту информацию подтвердили и в Минцифры, отвечающем за установку средств видеонаблюдения и онлайн-трансляцию с избирательных участков. Эксперты отмечают, что видеонаблюдение дисциплинирует сотрудников избиркомов и способно снизить количество фальсификаций на выборах, но при условии что видеозаписи будут доступны общественности и после голосования.

В ЦИКе рассчитывают, что на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму количество избирательных участков, охваченных видеонаблюдением, будет больше, чем на выборах президента 2018 года. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе комиссии, напомнив, что порядок видеонаблюдения устанавливается Центризбиркомом. Кроме того, пресс-служба ЦИКа заявила, что видеонаблюдение будет работать «в течение всего времени голосования круглосуточно и во время подсчета голосов». Установку в помещениях для голосования средств видеонаблюдения, трансляцию изображения в интернете, а также хранение видеозаписей будет осуществлять Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).

Однако в пресс-службе Минцифры “Ъ” заявили, что на грядущих думских выборах видеонаблюдение планируется «осуществить в параметрах, сопоставимых с организацией видеонаблюдения на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года — более 43 тыс. избирательных участков и все территориальные избирательные комиссии». Отдельные элементы ранее созданной инфраструктуры при необходимости могут быть модернизированы либо подвергнуться замене.

Отметим, что в прошедший вторник группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла законопроект, предлагающий сделать обязательным видеонаблюдение на выборах всех уровней. Сейчас законы «О выборах депутатов Госдумы» и «О выборах президента» допускают, но не требуют видеонаблюдения на участках. Коммунисты считают, что его обязательное применение «сведет к минимуму возможность фальсификации результатов и позволит обеспечить должный контроль за проведением выборов всех уровней». По их мнению, дополнительных ассигнований из федерального бюджета принятие законопроекта не потребует. С этим не согласна секретарь ЦИКа Майя Гришина, заявившая «РИА Новости», что оснащение участков видеонаблюдением требует затрат, которые не всегда возможны из муниципальных бюджетов, а региональные сейчас стараются максимально закладывать на это средства: «Нужен расчет, насколько это повлечет за собой затраты, в первую очередь нагрузку на муниципальные бюджеты».

Напомним, эксперимент по организации видеотрансляций с избирательных участков ЦИК запустил в 2008 году, а на федеральном уровне видеонаблюдение впервые было организовано на президентских выборах 2012 года. Камеры тогда установили более чем на 90 тыс. из 95,4 тыс. избирательных участков. Таким образом власть отреагировала на обвинения оппозиции в фальсификации итогов голосования на выборах в Госдуму 2011 года и массовые акции протеста в Москве и других городах. Однако на думских выборах 2016 года видеонаблюдение было организовано уже лишь примерно на трети избирательных участков, а на президентских выборах в 2018 году охват составил около 40% (более 43 тыс. участков). При этом тогда, впервые на федеральных выборах, видеонаблюдение также велось в помещениях 2,8 тыс. территориальных избирательных комиссий.

Член совета движения «Голос» Андрей Бузин считает, что видеозапись дисциплинирует представителей избиркомов: есть примеры, когда они пытались чем-то закрыть или испортить камеры. Однако, по мнению эксперта, установка видеокамер в помещениях для голосования полезна, лишь когда видеозаписи доступны общественности и после голосования: «Иначе это действие носит рекламный характер, вне зависимости от того, покрыты ли ими 90% избирательных участков, как в 2012 году, или 40%, как в 2018-м. На практике доступ к видеозаписям лишь усложняется. Он регламентируется постановлениями ЦИКа, последнее из которых, от 2017 года, существенно хуже предыдущего, от 2012 года: оно дает возможность избиркомам не предоставлять видеозаписи. Кроме того, в 2018 году начали применяться меры для ограничения возможности самостоятельной записи онлайн-трансляции с избирательных участков».

Напомним, что группе волонтеров «Голоса» только к марту 2020 года удалось обработать часть видеозаписей с президентских выборов-2018. Эксперты пришли к выводу, что в 11 регионах официальные данные о явке могли быть суммарно превышены на 2,78 млн человек. Однако «Голос» признает, что это результат экстраполяции данных, полученных при анализе видео с 147 участков, на которых исследователи насчитали почти 39 тыс. приписок.

Политтехнолог Петр Быстров считает, что для предупреждения нарушений их гораздо эффективнее отслеживать в режиме реального времени, а не постфактум: «Наблюдатель сразу видит нарушение и может оперативно отреагировать, а не махать кулаками после драки. Учитывая, что оппозиция активно использует ресурс видеонаблюдения для поиска нарушений на выборах, ей стоит подумать над созданием бригад наблюдателей, которые будут круглосуточно наблюдать за происходящим на участках». По мнению эксперта, введение тотального видеонаблюдения способно укрепить легитимность выборов и уменьшить количество фальсификаций.

Ангелина Галанина