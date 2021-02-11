К избиркомам предложили приставить наблюдателей

В Общественной палате России предложили допустить наблюдателей не только на участки в дни голосования, но и к контролю за работой избиркомов на протяжении всей кампании. Это, по мнению авторов инициативы, позволило бы контролировать процесс сбора и проверки подписей избирателей, претензии к которым зачастую являются поводом для недопуска кандидатов к выборам и предметом судебных разбирательств. В Центризбиркоме не видят никаких препятствий для внедрения этого предложения в случае принятия соответствующего закона. Эксперты считают, что направлять наблюдателей от общественности следить за работой комиссий было бы правильным, но сомневаются, что такая возможность будет открыта для всех, а не только провластных организаций.

Общественная палата (ОП) РФ предложила разрешить ее представителям участвовать в избирательном процессе не только в дни голосования, но и с самого начала кампании. Об этом “Ъ” сообщил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП Максим Григорьев. По его словам, речь идет о возможности направлять в избиркомы всех уровней наблюдателей от федеральной и региональных общественных палат:

«Мы и так мониторим ситуацию и наблюдаем, как проходят выборы, с самого начала кампании. Но для нас было бы удобно, если бы наши представители могли в качестве наблюдателей присутствовать на заседаниях комиссий всех уровней, чтобы проверять соблюдение законности».

Господин Григорьев добавил, что допуск общественных наблюдателей к работе комиссий позволил бы контролировать процесс сбора и проверки подписей кандидатов и в целом повысить легитимность избирательного процесса.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина, в чьи полномочия входит взаимодействие с наблюдателями, подтвердила “Ъ”, что слышала о предложениях ОП. «Если законодатель примет такое решение, мы не видим, чтобы это вызвало какие-то затруднения. Мы работаем открыто, гласно, под постоянным общественным контролем»,— сказала она.

Напомним, партии и кандидаты могут направлять в избиркомы разного уровня своих представителей с правом совещательного голоса, а работа наблюдателей от общественных палат ограничена днями голосования. До 2005 года в России общественные организации могли напрямую направлять своих наблюдателей на участки, но потом эту возможность отменили, и наблюдатели от различных организаций были вынуждены направлять своих наблюдателей по договоренности с партиями или СМИ. Общественники вновь получили возможность направлять своих наблюдателей через общественные палаты с 2017 года, когда были внесены соответствующие поправки в закон о выборах президента, а затем эта норма была распространена на выборы более низкого уровня.

По закону заявки для работы наблюдателями в федеральную или региональные ОП могут подавать общественные объединения, профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей, политические партии и даже обычные граждане в индивидуальном порядке, хотя согласовывают заявки не всем.

О таком случае рассказывала “Ъ” координатор проекта «Открытой России» (связана с Михаилом Ходорковским) по поиску и поддержке независимых кандидатов «Объединенные демократы» Анастасия Буракова. По ее словам, активисты проекта подавали в ОП заявки в проект «Волонтеры Конституции» для наблюдения за плебисцитом 2020 года (на это голосование наблюдателей направляли только общественные палаты), но всем пришло уведомление об отклонении заявок без объяснения причин.

Член совета движения «Голос» Андрей Бузин считает «правильной инициативой» дать общественным объединениям возможность направления наблюдателей на весь период избирательной кампании, которая, помимо дней голосования, включает в себя этапы выдвижения и регистрации кандидатов, а также агитационный период. «В последнее время вопрос о том, что будет в избирательном бюллетене, смещается именно в сторону первых стадий. Власти понимают, что в городах, например, много не сфальсифицируешь, и больше прибегают к тактике отказов в регистрации кандидатов. Поэтому наблюдение до голосования стало даже важнее, чем на голосовании», — поясняет эксперт. Сам господин Бузин предлагал дать возможность общественным объединениям направлять в избиркомы членов с правом совещательного голоса. Впрочем, он сомневается, что такая возможность будет открыта для всех общественных объединений: эксперт предполагает, что наблюдателей смогут направлять только организации, поддерживаемые государством, и готовящие «формальных наблюдателей».

Елена Рожкова, Андрей Винокуров