Партийность легитимности не помеха

Близкая к администрации президента ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) пригласила к сотрудничеству партии для обучения их наблюдателей перед выборами в Госдуму. Источник “Ъ” ранее сообщал, что обучить планируется порядка 200 тыс. человек, чтобы закрыть ими все избирательные участки для максимальной легитимности результатов выборов. Ряд опрошенных “Ъ” оппозиционных партий готовы направить на обучение в НОМ своих наблюдателей. В КПРФ и «Справедливой России» намерены справиться своими силами, а представители несистемной оппозиции и вовсе не видят смысла участвовать в программе, цель которой, по их мнению, «создание лояльного и управляемого класса наблюдателей».

Программу подготовки наблюдателей на выборах в Госдуму представители НОМ презентовали 8 февраля на заседании Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате (ОП) России. Обучение начнется в марте. С января ведется подготовка так называемых коучей, которые будут обучать наблюдателей в регионах. По закону наблюдателей на выборы могут направлять кандидаты, партии и общественные палаты.

Обучающая программа НОМ разделена на несколько блоков: законодательное регулирование выборов, включая новые формы голосования; статус и полномочия участников избирательного процесса; типы и виды нарушений; информационное сопровождение, в том числе фейки и манипуляции; практические упражнения и итоговое тестирование. Обучение закончится в сентябре (выборы намечены на 19 сентября). Напомним, с вероятностью 99% голосование пройдет в течение трех дней, но решение об этом Центризбирком примет в июне. В связи с этим в законодательство уже внесены поправки, позволяющие партиям, кандидатам и общественникам направлять на участки по шесть наблюдателей вместо прежних двух.

Член Общественной палаты, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вызовы, которые ставят реалии думской избирательной кампании, велики, и партии объективно воспринимают, что самостоятельно подготовить такое количество наблюдателей им будет сложно»,— сказала “Ъ” член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. По итогам заседания готовность направить на обучение в НОМ своих наблюдателей уже выразили Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и партия «Новые люди», сообщила госпожа Булгакова.

О готовности сотрудничать с НОМ заявила также Партия роста. По словам ее зампреда Виктора Звагельского, в условиях, когда из-за изменения законов избирательная система превращается в непрозрачный «бермудский треугольник», важно подготовить грамотный пул наблюдателей. Поэтому сотрудники аппарата партии уже проходят обучение в ОП РФ, а вскоре к программе подключатся и руководители региональных штабов.

Несмотря на наличие собственных методик, перенять позитивный опыт других организаций готовы и в Партии дела, сказал “Ъ” секретарь ее федерального совета Алексей Лапушкин. Похожей позиции придерживаются в ЛДПР. «У нас есть своя высшая партийная школа — Институт мировых цивилизаций, где наблюдателям дают информацию о тенденциях законодательства,— рассказал “Ъ” первый замглавы центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.— Но любой опыт интересен. Я думаю, что мы примем активное участие в этом процессе».

А вот в КПРФ и «Справедливой России» с подготовкой наблюдателей намерены справиться своими силами. «Нам нет смысла кого-то куда-то направлять: у нас достаточно ресурсов, в том числе своя система и программа,— пояснил “Ъ” зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.— Но с точки зрения взаимодействия и получения новой информации мы открыты». Эсеры же, по словам замглавы их фракции в Госдуме Олега Шеина, и сами готовы обучить Общественную палату, которая «поддержала повышение пенсионного возраста и вряд ли когда бы то ни было боролась с фальсификациями на выборах».

По мнению лидера «Яблока» Николая Рыбакова, у настоящих партий есть наблюдатели и инструменты их обучения, поэтому фильтров вроде ОП быть не должно. «Не нужно питать иллюзий: все доклады "Независимого общественного мониторинга" являются прекрасным примером бесполезного творчества, разваливающего выборы»,— считает господин Рыбаков. Еще более резко высказался замглавы московского «Яблока» Андрей Морев: «С моей точки зрения, участие в таких программах, скорее всего, будет иметь целью создание лояльного и управляемого класса наблюдателей от власти, а не сохранение наших голосов для попадания в итоговый протокол избирательных комиссий. Участие оппозиции в этом проекте будет пустой тратой времени».

Представители несистемной оппозиции, которые могут направлять наблюдателей на выборы лишь по договоренности с партиями, тоже не ждут от программы НОМ ничего хорошего. По словам координатора проекта «Открытой России» по поиску и поддержке независимых кандидатов «Объединенные демократы» Анастасии Бураковой, проект сам проводит обучение наблюдателей: «Мы в состоянии все им рассказать, дать маршрутные листы, бланки жалоб и прочее. Не думаю, что оппозиция и независимые кандидаты, особенно в крупных городах, нуждаются в каких-либо услугах таких организаций». Госпожа Буракова рассказала, что активисты проекта пытались подавать в ОП заявки в проект «Волонтеры Конституции» для наблюдения за плебисцитом 2020 года, но всем пришло уведомление об отклонении заявок без объяснения причин. Напомним, направлять наблюдателей на голосование по поправкам к Конституции могли только федеральная и региональные общественные палаты.

Ранее близкий к администрации президента источник “Ъ” сообщал, что всего с помощью программы обучения НОМ планируется подготовить порядка 200 тыс. наблюдателей. В Кремле, по словам собеседника “Ъ”, серьезно озабочены легитимностью предстоящих выборов в Госдуму и хотят, чтобы обученные наблюдатели присутствовали на всех 95 тыс. участков.

Елена Рожкова, Кира Дюрягина, Ксения Веретенникова