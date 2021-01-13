Прокуроры записались в наблюдатели

Президент России Владимир Путин заявил, что обеспечение законности выборов в Госдуму в этом году требует самого серьезного внимания Генпрокуратуры. О том, что эта задача приоритетная для ведомства, заявил и генеральный прокурор Игорь Краснов. Ранее источники “Ъ” сообщали, что для Кремля крайне важно, чтобы результаты выборов были признаны обществом. Уже стартовало обучение наблюдателей и запланировано обучение членов избиркомов. Эксперт видит основной риск восприятия в обществе выборов как нелегитимных, в случае если результат «Единой России» окажется слишком высоким. Действия Генпрокуратуры на практике, по его мнению, сосредоточатся вокруг правоприменения новых «ограничительных» законов.

Генеральная прокуратура считает одной из своих приоритетных задач на 2021 год соблюдение законности во время избирательной кампании в Госдуму VIII созыва, заявил 12 января генпрокурор Игорь Краснов. «Крайне важно обеспечить ее законность, прозрачность и демократичность, а также во взаимодействии с правоохранительными органами защищенность избирательных участков, безопасность граждан в период голосования»,— заявил вчера господин Краснов (подробнее о его выступлении перед подчиненными см. стр. 4). О том, что обеспечение законности на осенних думских выборах требует самого серьезного внимания прокуратуры, в тот же день заявил и Владимир Путин, поздравляя прокуроров с их профессиональным праздником.

Напомним, выборы в Госдуму запланированы на воскресенье, 19 сентября. Сколько дней продлится голосование, пока неизвестно: принятые в прошлом году поправки к закону о выборах в Госдуму позволяют растягивать его не более чем на три дня. Глава Центризбиркома Элла Памфилова неоднократно заявляла, что пока говорить о многодневном голосовании преждевременно, однако в сентябре прошлого года источники “Ъ” сообщали, что в 2021 году «день тишины» будет перенесен с субботы, 18 сентября, на четверг, 16 сентября, что, по сути, означает проведение трехдневного голосования.

Эксперты и источники “Ъ” неоднократно говорили, что для Кремля в предстоящей думской кампании крайне важно, чтобы выборы были признаны обществом и не спровоцировали протестов, как это произошло после президентских выборов в Белоруссии.

Один из механизмов обеспечения легитимности — независимое наблюдение на избирательных участках. В ходе недельного голосования по поправкам к Конституции наблюдатели не смогли присутствовать на всех участках в течение всех семи дней волеизъявления. Заместитель главы Общественной палаты (ОП) Москвы Алексей Венедиктов тогда отмечал, что были случаи, когда наблюдатели покидали участки из-за усталости.

В конце прошлого года ОП России, организовавшая наблюдение на голосовании по поправкам, уже анонсировала массовое обучение наблюдателей. Им займется близкая к администрации президента ассоциация «Независимый общественный мониторинг». По мнению источников “Ъ”, власти хотят закрыть избирательные участки специалистами, обученными практически собственноручно. Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев рассказал “Ъ”, что обучение наблюдателей уже началось и к работе на выборах в Думу планируется подготовить значительно больше изначально запланированных 100 тыс. человек. «Такую массовость мы сможем достичь вместе с региональными общественными палатами и более чем с 2 тыс. общественных организаций»,— отметил господин Григорьев. Он сообщил, что обучающие программы изменят с учетом последних поправок и международных стандартов наблюдения.

Кроме наблюдателей к думским выборам власти займутся и обучением членов избиркомов. Руководитель Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИКе Наталья Артыкаева сообщила “Ъ”, что центром предусмотрен комплекс обучающих мероприятий для всех участников избирательного процесса. «Особое внимание будет уделяться разъяснению новелл избирательного законодательства, нормативных актов ЦИКа, особенностей организации работы на основных стадиях избирательного процесса»,— пояснила госпожа Артыкаева. Также особое внимание, по ее словам, будет уделено проведению трехдневного голосования и обеспечению сохранности бюллетеней в ночное время, а также видеонаблюдению.

В Москве также запланировано обучение членов избиркомов, но, по словам заместителя главы Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрия Реута, пока не решено, на какой платформе. По словам близкого к МГИК источника “Ъ”, старт начала обучения запланирован на начало февраля. Напомним, в прошлом году в Москве сменился состав 123 теризбиркомов.

Политолог Александр Пожалов считает, что основной риск снижения легитимности выборов возникнет, если итоговый результат правящей партии в процентах и в наиболее сложных одномандатных округах окажется непропорционально высоким по отношению к ее предвыборным рейтингам, а технологии «административной мобилизации» окажутся чрезмерно публичными и навязчивыми. Однако, по его мнению, это уже не зависит от действий прокуратуры или ЦИКа. «На практике исполнение прокуратурой просьбы обеспечить максимальную законность выборов будет идти в русле активного правоприменения новых "ограничительных" законов, принятых в конце прошлого года и призванных подстраховать власть и затруднить оппозиционную политическую активность»,— говорит он.

Елена Рожкова, Ангелина Галанина