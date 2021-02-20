Минфин предложил давать льготную ипотеку на строительство частных домов

Минфин России предложил распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов, сообщает пресс-служба министерства.

«Изменения предлагается внести в программу "Семейная ипотека под 6% годовых". Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке»,— говорится в сообщении.

По словам заместителя министра Алексея Моисеева, расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. «Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению»,— приводятся его слова в сообщении министерства.

За время действия программы выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд руб., следует из данных Минфина. Из них в 2020 году выдано 78,8 тыс. кредитов на 214,9 млрд руб. Субсидий из федерального бюджета предоставлено на сумму 6,3 млрд, из них в 2020 году — 4,9 млрд руб.

Нынешняя программа льготной ипотеки действует до июля 2021 года. 15 февраля президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о продлении программы до 2024 года. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что льготную ипотеку в России «в любом случае» продлят в 2024 году. Он отметил, что могут измениться механизмы реализации программы.

Напомним, председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что доступность ипотеки в стране нужно обеспечивать адресными мерами, в том числе поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей. Она вновь предупредила о риске возникновения пузырей. Кроме того, Госдума предложила сделать льготную ипотеку точечной, по типу материнского капитала или сертификата на жилье.

Подробности — в материале “Ъ” «Льготная ипотека — один раз в одни руки».