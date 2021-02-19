Хуснуллин пообещал продление льготной ипотеки в 2024 году

Льготную ипотеку в России «в любом случае» продлят в 2024 году, заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. Господин Хуснуллин отметил, что могут измениться механизмы реализации программы.

Нынешняя программа льготной ипотеки действует до июля 2021 года. 15 февраля президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о продлении программы до 2024 года.

«В любом случае в 2024 году ипотеку продлим, предложим новые механизмы по ипотеке, может быть, где-то будут какие-то ограничения, но незначительно. Скажите своим застройщикам, что мы эту программу бросать не будем, мы все равно ипотеку будем продлевать»,— сказал господин Хуснуллин в ходе совещания в Екатеринбурге.

Накануне председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что доступность ипотеки в стране нужно обеспечивать адресными мерами, в том числе поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей. Она вновь предупредила о риске возникновения пузырей. Кроме того, Госдума предложила сделать льготную ипотеку точечной, по типу материнского капитала или сертификата на жилье.

Подробности — в материале “Ъ” «Льготная ипотека — один раз в одни руки».