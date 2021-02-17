Льготная ипотека — один раз в одни руки

Госдума предложила сделать льготную ипотеку точечной, по типу материнского капитала или сертификата на жилье. Также ее можно будет получить лишь единожды. Это, по мнению парламентариев, позволит получать ипотеку по низкой ставке тем, кто реально нуждается в жилье, а не тем, кто занимается инвестициями в недвижимость. Ранее президент поручил разработать механизм продления программы льготной ипотеки до 2024 года, хотя ЦБ, банки и эксперты высказывались за завершение программы: растет риск дефолтов — не все, кто взял ипотеку по низкой ставке в прошлом году, смогут ее обслуживать по графику в текущих экономических условиях.

Зампред думского комитета по транспорту и строительству Павел Федяев высказал необходимость проверять потенциальных заемщиков в рамках программы льготной ипотеки по более строгим критериям. По его словам, льготную ипотеку часто «берут не только для улучшения жилищных условий, но и чтобы заработать на перепродаже или впоследствии на сдаче квартиры внаем».

«Если человек берет первую под 6,5%, конечно, он однозначно может ее взять, и ему ее одобрят. А если она третья льготная? Должны мы давать ее? Мое мнение — нет»,— отмечает господин Федяев (цитата по ТАСС).

По мнению парламентария, льготная ипотека должна стать такой же адресной помощью, как материнский капитал, жилищный сертификат или налоговый вычет на квартиру. Такие меры, уверен он, позволят выполнять задачу по обеспечению людей доступным жильем и не приведут к росту цен на рынке недвижимости и дисбалансу в сегменте ипотеки.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 31 марта проработать вопрос о продлении программы льготной ипотеки до 2024 года. Он подчеркнул, что необходимо учитывать интересы людей в первую очередь, а уже затем — вопросы экономики в целом.

Изначально предполагалось, что программа льготной ипотеки завершится в середине 2021 года. И эксперты, и банки ожидали завершения бума на рынке ипотеки и не видели предпосылок для продления действия программы. Зато они ожидали, что 2021 год принесет рост сделок рефинансирования и объемов проблемной задолженности — не все заемщики, получившие льготную ипотеку в 2020 году, смогут по графику гасить ее. Кроме того, ажиотажный спрос на ипотеку привел к дефициту площадей: рост цен на недвижимость перекрывает экономию на ставке.

Инициативы, предлагаемые депутатами, вполне разумные, особенно в части проверки заемщика на наличие других льготных ипотек, полагает управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. «Одобрение таких программ только при отсутствии других объектов недвижимости и аналогичных льготных займов однозначно даст позитивный эффект. Это позволит избежать спекулятивных сделок, когда программу оформляют не для приобретения недвижимости для проживания, а для покупки инвестиционных объектов, предназначенных для последующей перепродажи»,— поясняет он. И это как раз один из ключевых факторов, на который сейчас ссылаются противники льготной ипотеки,— использование подобных программ для извлечения прибыли. Причем такие схемы «перегревают» рынок недвижимости, что приводит к росту цен. Соответственно, реализация инициативы депутатов этот риск нивелирует, заключает эксперт.

Полина Трифонова