Набиуллина предложила повысить доступность ипотеки адресными мерами

Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что доступность ипотеки в стране нужно обеспечивать адресными мерами, в том числе поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей. При этом она уточнила, что снижение ставок по кредитам на жилье против рыночных тенденций может привести к возникновению риска пузыря.

«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке»,— ответила госпожа Набиуллина на вопрос «РИА Новости» о возможности снижения ставок по ипотеке. Глава ЦБ напомнила, что в 2020 году ставка по ипотеке снижалась из-за общего снижения ставок на рынке и льготной ипотеки под 6,5%, которая сейчас провоцирует рост цен на жилье.

«Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей»,— уточнила она.

18 февраля на встрече с банкирами Эльвира Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей, например субсидировать ставки в зависимости от количества детей. Она также сообщила, что ЦБ планирует вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5–6% в течение трех лет. 12 февраля ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

Подробнее о встрече руководства ЦБ с банкирами — в материале “Ъ”.