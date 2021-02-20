В России зарегистрирована третья вакцина от COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о регистрации в России вакцины от коронавируса «КовиВак» разработки центра им. Чумакова. Это третья российская вакцина от COVID-19, одобренная в стране.

«Сегодня фиксируем, что зарегистрирована третья вакцина "Ковивак", ее разработал центр имени Чумакова. Уже в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот»,— объявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства. Он уточнил, что сейчас Россия является единственной страной в мире, у которой есть уже три вакцины от COVID-19.

Глава правительства также уточнил, что в ближайшее время будет запущено промышленное производство препарата «КовиВак». По словам, присутствовавшего на совещании директора центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова, в дальнейшем вакцина может появиться на международном рынке. «Я надеюсь, что в течение года мы совместными усилиями все-таки добьемся коллективного иммунитета,— мы предполагаем выйти на международные рынки. Мы единственная компания — институт, который имеет преквалификацию»,— добавил он. К концу года планируется выпустить 10 млн доз вакцин.

Всего в России уже произведено около 10 млн доз вакцины «Спутника V» и около 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны». По всей стране открыто около 4 тыс. пунктов вакцинации. «В отдаленных местах организованы мобильные посты, а также выделен специальный транспорт, который довозит туда людей»,— уточнил премьер-министр.

«КовиВак» в отличие от двух других уже зарегистрированных вакцин — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР. Ее клинические испытания начались 25 сентября. После регистрации препарата планируется его тестирование на 3 тыс. добровольцев.

Масштабная вакцинация в России началась в середине декабря 2020 года. В середине января 2021 года стартовала массовая вакцинация. По последним данным, от коронавируса привились около 2,2 млн человек (1,5% населения).

О темпах вакцинации в стране — в материале “Ъ” «"Спутник V" оказался халяльным».