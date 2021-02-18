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Вакцину Центра Чумакова планируют зарегистрировать 20 февраля

Регистрация вакцины от коронавируса «КовиВак» Центра им. Чумакова РАН запланирована на 20 февраля 2021 года, сообщил информационный ресурс «Стопкоронавирус.рф». После завершения испытаний планируется тестирование препарата на 3 тыс. добровольцев.

«Регистрация вакцины ожидается 20 февраля 2021 года»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Минздрав разрешил клинические испытания этой вакцины 25 сентября. В рамках первой фазы исследований были привиты 200 добровольцев, «нежелательных явлений после вакцинации у добровольцев не выявлено», говорится на сайте «Стопкоронавирус.рф». Вторая фаза началась в декабре 2020 года, она должна завершиться в начале 2021 года. После запланировано тестирование на 3 тыс. добровольцах.

Ранее в России зарегистрировали две вакцины: «Спутник V» Центра им. Гамалеи Минздрава и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Пока вакцинация ведется за счет вакцины «Спутник V», она же продвигается за рубежом.

Как идет вакцинация от коронавируса в мире — в материале “Ъ” «Гонка вакцинаций».

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