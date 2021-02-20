Инвесторы отдают российские долги

После семимесячного ажиотажного спроса международные инвесторы начали сокращать вложения на рынке российского долга. За прошедшую неделю вложения в облигации российских эмитентов уменьшились на $20 млн. Глобальные инвесторы сокращают инвестиции в целом на долговых рынках развивающихся стран, поскольку опасаются ускорения инфляции в США и дальнейшего роста ставок US Treasuries. Впрочем, по мере дальнейшего роста ставок интерес к долговым бумагам emerging markets может вырасти, считают управляющие.

Согласно отчету BCS Global Markets (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), международные инвесторы забрали за неделю, закончившуюся 17 февраля, из российских облигаций $20 млн, что в четыре раза меньше объема средств, инвестированного неделей ранее. Вместе с тем это первый результат со знаком минус с июня прошлого года, тогда российские облигации потеряли $120 млн. В последующие семь месяцев наблюдался высокий спрос иностранцев на российские бумаги, объем вложений в которые за это время составил более $2,5 млрд.

Падение интереса к облигациям российских компаний происходит на фоне снизившейся популярности долговых обязательств развивающихся стран. По оценкам “Ъ”, основанным на отчете Bank of America, также учитывающем данные EPFR, за минувшую неделю облигационные фонды emerging markets лишились $300 млн — что более чем в десять раз меньше притока неделей ранее и первый негативный результат с июня 2020 года.

Отток из фондов облигаций происходит на фоне роста длинных процентных ставок в США.

По данным Reuters, в пятницу доходность десятилетних US Treasuries достигла 1,34%, обновив максимум с 26 февраля 2020 года. С начала года доходность выросла на 43 б. п., причем только с начала недели почти на 13 б. п. Следом потянулись и доходности на рынке развивающихся стран. По оценкам начальника отдела анализа долгового рынка ИК «Ренессанс Капитал» Марии Радченко, доходность долгосрочных еврооблигаций развивающихся рынков за неделю выросла на 10–15 б. п. «Рост процентных ставок ведет к снижению стоимости облигаций, что в свою очередь приводит к финансовым потерям инвесторов»,— отмечает глава инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов.

Подъем ставок вызван ростом среднесрочных инфляционных ожиданий на фоне очередных планов фискального стимулирования в США, которые приведут к еще большему увеличению государственных расходов, отмечает старший партнер FP Wealth Solutions Александра Варюшкина. До конца месяца в нижней палате Конгресса ожидается голосование по основным частям нового пакета стимулов в размере $1,9 трлн, предложенного президентом США Джо Байденом, после чего документ поступит в Сенат.

Риски повышения инфляции, как считает аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов, заставляют инвесторов сомневаться в дальнейшем смягчении монетарной политики в развивающихся странах и задумываться о возможности ее потенциального ужесточения.

В частности, на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об окончании цикла смягчения денежно-кредитной политики. «Это могло дополнительно снизить интерес иностранных инвесторов к длинным российским бумагам»,— считает Михаил Беспалов.

Отток инвестиций из облигационных фондов может продолжиться, но участники рынка сомневаются, что он будет длительным. По мнению Алексея Потапова, процесс развернется по мере того, как ставки доходности вырастут до уровней, которые вновь станут привлекать инвесторов. «Мы не ожидаем, что регуляторы допустят значительный рост базовых доходностей, осложнив тем самым наметившееся восстановление мировой экономики и ухудшив возможности для госзаимствований»,— отмечает Александра Варюшкина.

В случае восстановления интереса к облигациям развивающихся стран спрос вырастет и на российские бумаги, но с отставанием. «На повестке дня все еще остаются санкционные риски, поэтому если в развитых странах для инвесторов появляются возможности с адекватной доходностью и меньшим риском, это может приводить к оттокам из российских активов»,— отмечает Михаил Беспалов.

Виталий Гайдаев