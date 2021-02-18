Золото продавило оптимизмом

Котировки золота снизились до ноябрьских значений отметки $1770 за унцию. За пять дней металл потерял в цене более 4%. Снижение связано с ожиданиями роста мировой экономики, а также подъемом ставок в США. Активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, потеряли за три недели почти 40 тонн и вернулись к значениям полугодовой давности 3,29 тыс. тонн.

В среду, 17 февраля, котировки золота на мировом спот-рынке обновили трехмесячный минимум. По данным Reuters, стоимость металла опускалась на 1,3%, до $1770,55 за тройскую унцию, минимального значения с 30 ноября прошлого года. За пять дней непрерывного снижения золото подешевело на 4,2%, а относительно максимумов января — почти на 10%.

Возвращение цен к многомесячным минимумам связано с оптимистичными ожиданиями относительно перспектив мировой экономики. По данным февральского пороса портфельных управляющих Bank of America (BofA), рекордное число респондентов ожидает ускорения темпов роста мировой экономики в течение ближайших 12 месяцев. Оптимизм инвесторов связан с снижением в мире темпов распространения коронавируса и ускоряющимися темпами вакцинирования (см. “Ъ” от 16 февраля).

$1770,55 до такого уровня опустились в среду, 17 февраля, котировки золота на мировом спот-рынке, обновив трехмесячный минимум

Дополнительное давление на стоимость металла оказывает рост ставок в США. В среду доходность 10-летних американских гособлигаций достигала отметки 1,33% годовых, максимума с 27 февраля 2020 года. С начала года доходность выросла на 40 б. п., причем только за последнюю неделю — более чем на 17 б. п. Рынки ожидают значительных денежных вливаний в американскую экономику в соответствии с поддержанной президентом Джо Байденом программой бюджетного стимулирования на сумму $1,9 трлн. Это, по словам стратега по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаила Шейбе, усиливает инфляционные ожидания, и на этом фоне участники рынка начинают делать ставку на ужесточение денежно-кредитной политики в долгосрочной перспективе. «На фоне увеличения привлекательности инструментов со встроенной доходностью золото ослабевает»,— отмечает господин Шейбе.

В таких условиях профессиональные инвесторы стали активно сокращать вложения в золото. По данным Bloomberg, суммарные активы биржевых фондов снизились по итогам 16 февраля более чем на 3 тонны и составили почти 3,29 тыс. тонн, обновив минимум с 21 июля прошлого года. За три недели уверенного снижения они сократились почти на 40 тонн.

О снижении спроса инвесторов на золото говорят и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

По оценкам “Ъ”, основанным на данных Bank of America (базируются на данных EPFR), за минувшую неделю фонды, ориентированные на инвестиции в металл, потеряли $800 млн, максимальный недельный отток с начала декабря.

По слова управляющего директора сектора металлургии «Открытие Research» Даниила Каримова, происходит переориентация инвесторов на более рисковые активы. «Это достаточно четко прослеживается обратной корреляцией золота к цветным металлам, спекулятивная премия на которые в последние дни продолжила расширение и уже достигла уровней 20%»,— отмечает Даниил Каримов.

В таких условиях аналитики не исключают дальнейшего снижения стоимости золота, но сомневаются, что оно будет сильным. По оценкам Михаила Шейбе, при дальнейшей распродаже в долгосрочных гособлигациях США цена металла может опуститься до $1765 за унцию. Более сильному снижению будут мешать сохранение рисков коррекции фондовых рынков, новые штаммы коронавируса. «Цены на золото могут проявить повышенную волатильность, когда участники рынка, не спешащие снижать долю защитных активов в портфеле, будут инвестировать в золото при более низких ценах. Такой сценарий может продолжаться до середины второго квартала 2021 года, когда основные риски будут отходить на второй план и опережающие индикаторы уже однозначно будут ориентировать на восстановление мировой экономики»,— считает Даниил Каримов.

Виталий Гайдаев