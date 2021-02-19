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Фото: Андрей Шрамко / Коммерсантъ

Спортивный директор «Тамбова» перестал быть учредителем футбольного клуба

Из состава учредителей ассоциации футбольный клуб «Тамбов» вышел спортивный директор команды Павел Худяков. Из данных ЕГРЮЛ следует, что господин Худяков перестал быть соучредителем 1 февраля.

Ранее из состава учредителей вышла подконтрольная региональному управлению физкультуры и спорта «Академия футбола». Теперь соучредителями «Тамбова» значатся только местная общественная организация «Спортивный клуб "Локомотив"» и владелец подольского ООО «Легион» (занимается деятельностью спортклубов).

На днях стало известно о решении «Тамбова» сняться с розыгрыша 1/8 финала Кубка России. Матч с московским «Локомотивом» запланировал на 21 февраля. Официально о снятии с Кубка ни клуб, ни ответственные за проведение матча структуры не сообщали, однако источник “Ъ-Черноземье” в «Тамбове» подтвердил информацию.

Подробнее о проблемах клуба читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков


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