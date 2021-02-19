«Тамбов» не поднимет Кубок России

Единственный представитель Черноземья, дошедший до стадии 1/8 финала Кубка России по футболу, «Тамбов» на фоне невыплаченных долгов и нехватки игроков снимается с этой стадии розыгрыша. Пока неясно, сможет ли клуб продолжить играть в стартующей в конце февраля весенней части чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Для этого «Тамбову» необходимо выплатить долги ушедшим игрокам и снять запрет на регистрацию новых. Финансовую помощь клуб может получить от Российского футбольного союза, если тот договорится с региональной администрацией. Сегодня комиссия РФС по лицензированию рассмотрит ситуацию в «Тамбове».

О решении сняться с матча 1/8 финала Кубка России, который должен был пройти 21 февраля с московским «Локомотивом», “Ъ-Черноземье” вчера рассказал источник в ФК «Тамбов». На вечер 18 февраля клуб официально об этом не заявлял, также не появлялось сообщений на эту тему от РПЛ и РФС. Они 17 февраля только объявили состав арбитров на предстоящие матчи Кубка, среди которых была и игра «Тамбова» и «Локомотива». Пресс-служба и руководство клуба не ответили на звонки и сообщения “Ъ-Черноземье”.

О причинах снятия с розыгрыша собеседник “Ъ-Черноземье” рассказывать не стал. Наиболее вероятные — нехватка футболистов для проведения матча и долги клуба перед игроками. По данным «Матч ТВ», на предсезонном сборе в Крымске с «Тамбовом» тренируются 22 человека, однако большинство из них пока еще на просмотре: в заявке клуба числятся десять игроков, в том числе три вратаря. По сообщению пресс-службы клуба, с начала года семь футболистов перешли в другие команды.

Несмотря на большую группу находящихся на просмотре игроков, «Тамбов» пока не может регистрировать новичков. В конце января РФС установил такой запрет из-за задолженности клуба перед четырьмя уже ушедшими игроками. 18 февраля организация подтвердила запрет на регистрацию новых футболистов, отметив задолженность перед еще тремя спортсменами. Санкция может быть снята после «исполнения обязательств» перед всеми игроками, отмечается в решении РФС. Сегодня ожидается заседание комиссии союза по лицензированию клубов, на котором может быть определена судьба «Тамбова».

Вероятнее всего, пока ФК долги не погасил. Из судебной документации в рамках приостановленного разбирательства о самобанкротстве «Тамбова» следует, что его общая задолженность составляет 536,8 млн руб.

Уже после появления банкротного иска в суды также обратились ООО «Альянс Саранск "Д.У."» с требованием 1 млн руб. и московский «Спартак» с требованием 2,6 млн руб. Оба иска приняты к производству. Долг перед столичным клубом мог образоваться из-за использования подмосковной спартаковской спортивной базы в Тарасовке — в прошлом сезоне некоторое время игроки «Тамбова» там жили и тренировались.

Вопрос о финансовой помощи команде неоднократно обсуждался на разных уровнях. В начале февраля общее собрание клубов РПЛ решило, что «Тамбов» должен доиграть нынешний чемпионат. Президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что команде будет выделено «порядка 51 млн руб.», которые должны были достаться по окончании сезона в качестве полагающейся ей доли от общих доходов лиги. Некоторые команды рассказали о готовности дать игроков в бесплатную аренду. На общем собрании клубов РПЛ 16 февраля досрочное выделение средств было поддержано, но «при выполнении требований, среди которых реструктуризация долгов по зарплате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников».

По данным “Ъ-Черноземье”, источником финансирования может стать РФС. Одним из вариантов помощи со стороны организации является выделение от 100 до 200 млн руб.

Эти средства РФС может получить от администрации Тамбовской области под гарантию того, что такую же сумму союз затем направит на развитие регионального детско-юношеского футбола. Пока организация эту информацию не комментировала. В региональном управлении по физкультуре и спорту “Ъ-Черноземье” рассказали, что на днях в РФС было направлено письмо о «готовности рассмотреть» выделение бюджетной субсидии в 80 млн руб. на развитие детско-юношеского футбола. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» глава ведомства Михаил Белоусов также не исключил, что в регионе могут создать новую команду и заявить ее в низшую Профессиональную футбольную лигу.

Если какой-либо из вариантов финансовой помощи будет реализован, у «Тамбова» есть шанс остаться в розыгрыше РПЛ: первая игра весенней части чемпионата запланирована на 26 февраля с волгоградским «Ротором». Источник “Ъ-Черноземье” в клубе отметил, что пока речи о снятии с этого розыгрыша нет. При этом «Тамбов» уже отозвал команду с молодежного первенства России, в котором соревнуются представители клубов РПЛ и Юношеской футбольной лиги.

Александр Прытков