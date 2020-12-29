«Тамбову» забивают свои

Власти Тамбовской области начали процесс вывода из состава учредителей ФК «Тамбов» представляющей их интересы организации – местной «Академии футбола». Эксперты считают, что таким образом чиновники дистанцируются от единственного представителя Черноземья в Российской премьер-лиге (РПЛ), у которого к концу года накопилось множество проблем: к затянувшейся реконструкции местного стадиона, из-за которой клуб играет домашние матчи в Саранске, добавилось уголовное дело о невыплате 150 млн руб. зарплаты. Юристы отмечают, что в случае банкротства «Тамбова» действия властей не избавят их организацию от рисков субсидиарной ответственности. Руководство клуба при этом заявляет о продолжающихся переговорах с руководством региона.

Из состава учредителей ассоциации ФК «Тамбов» (управляющее юрлицо клуба) может выйти ТОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №1 "Академия футбола"», которым владеет региональное управление по физкультуре и спорту. Это единственный из принадлежащих администрации соучредителей: остальными являются Павел Худяков, Андрей Сафронов и местная общественная организация «Спортивный клуб "Локомотив"». Из ЕГРЮЛ следует, что пока состав учредителей «Тамбова» не изменился. Однако в управлении физкультуры “Ъ-Черноземье” рассказали, что «Академия футбола» была «вынуждена выйти из состава», так как «фактически не участвовала в управлении делами»: «Академия ни разу не привлекалась к решению каких-либо вопросов и не получала уведомлений о проведении собраний членов, являющихся высшим коллегиальным органом управления, рассматривающим приоритетные направления деятельности ассоциации».

При этом накануне арбитражный суд Тамбовской области принял к рассмотрению в упрощенном порядке иск «Академии футбола» о взыскании с клуба 145,6 тыс. руб. Всего, по данным судебной картотеки, в различные арбитражи в 2020 году было подано 14 исков на общую сумму 30,3 млн руб. Из них удовлетворены восемь заявлений на 20,6 млн руб., прекращено одно дело с требованиями 3,2 млн руб.

В конце прошлой недели региональное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении гендиректора футбольного клуба «Тамбов» Ольги Коноваловой по факту невыплаты зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до года лишения свободы). По данным следствия, задолженность перед работниками ФК с июня по ноябрь 2020 года составляет около 150 млн руб. Вчера в ведомстве пояснили “Ъ-Черноземье”, что мера пресечения Ольге Коноваловой не избиралась. Также в конце прошлой недели региональная прокуратура возбудила очередное дело об административном правонарушении клуба, связанном с невыплатой зарплаты. Областная госинспекция труда привлекла «Тамбов» к административной ответственности еще в мае 2020 года. По данным ведомства, за ноябрь сотрудники клуба не получили 27,2 млн руб. В начале декабря прокуратура сообщила о задолженности перед работниками за сентябрь-октябрь — 117,9 млн руб.

Ситуация в клубе на минувших выходных снова обсуждалась с губернатором Александром Никитиным. Как сообщил РИА «Новости» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, такое общение — «уже шаг вперед». «Все пока в обсуждении, думаю, до нового года еще будем встречаться, общаться в этом направлении и решать вопросы. Не могу сказать, что все вдруг резко пойдет вперед в январе или феврале. Но если есть общение, то, думаю, проблема будет решена», — отметил господин Худяков. Пресс-служба региональной администрации об очередной встрече с губернатором не сообщала. В середине декабря Александр Никитин впервые с лета встречался с руководством клуба и главой РПЛ Сергеем Прядкиным. Губернатор тогда заявил, что «важно без эмоций и взаимных упреков, опираясь исключительно на те возможности, которые закреплены в правовом поле, определиться с дальнейшим развитием ситуации».

В пресс-службе РПЛ “Ъ-Черноземье” сообщили, что лига выполняет перед «Тамбовом» все обязательства и продолжит диалог со всеми заинтересованными сторонами, «чтобы клуб, с таким трудом пробившийся в высший дивизион нашего чемпионата, не исчез и тамбовские болельщики не остались без команды». «Путем одной встречи сразу найти выход, конечно, невозможно. Нужен комплекс мер, и тут требуются усилия со стороны всех»,— добавили в РПЛ. Позже на общем собрании РПЛ Сергей Прядкин пообещал сделать «все возможное», чтобы футбольный клуб «Тамбов» продолжил участвовать в чемпионате. Помимо задолженности по зарплате предстоит решить вопрос и с затянувшейся реконструкцией местного стадиона: уже второй сезон из-за этого клуб проводит домашние матчи в других регионах. В этом вопросе, пояснили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе РПЛ, «к сожалению, прогресса пока не видно».

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин видит в позиции «Академии футбола» попытку «максимально дистанцироваться от футбольного клуба». «Заявления о том, что организация фактически не участвовала в управлении клубом и даже не получала уведомлений о проведении собраний, а также подача иска с достаточно символическими требованиями опять же могут свидетельствовать именно о том, что академия стремится снять с себя любую ответственность за ухудшение финансового состояния клуба»,— считает господин Федюкин. С ним согласен партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин:

Предполагаю, что выход связан с плачевным финансовым состоянием клуба, академия явно хочет дистанцироваться от потенциального банкрота».

В то же время, отмечают эксперты, в случае банкротства «Тамбова» выход из состава учредителей не избавит от рисков привлечения к субсидиарной ответственности. «На практике выход в период, предшествующий банкротству, никоим образом не препятствует привлечению к субсидиарной ответственности. Тут на самом деле неважно, насколько лицо вовлечено в управление обществом-банкротом на момент признания его несостоятельным, важно, принимало ли оно участие в принятии решений, результатом которых было снижение платежеспособности общества в прошлом»,— пояснил Дмитрий Клеточкин. Юрий Федюкин добавил, что решение о привлечении к субсидиарной ответственности строится «не на заявлении лиц, в отношении которых подаются иски, а на основании документов и фактов, которые могут свидетельствовать об обратном».

Александр Прытков