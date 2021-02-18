Единственный представитель Черноземья в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Тамбов» снимается с Кубка России по футболу. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказал знакомый с ситуацией источник в клубе. В 1/8 Кубка команда должна была сыграть 21 февраля с московским «Локомотивом», однако этот матч не состоится.

Собеседник “Ъ” не стал уточнять причину решения о снятии с Кубка, но она может быть связана с недостаточным количеством игроков в заявке. По данным «Матч ТВ», сейчас на предсезонном сборе тренируются 22 футболиста, однако сейчас в заявке у «Тамбова» только десять игроков, из которых три — вратари. Из-за задолженности перед членами команды Российский футбольный союз в конце января запретил регистрировать новых игроков, этот запрет еще не снят. Общая задолженность «Тамбова», как следует из судебной документации, составляет 536,8 млн руб.

В середине февраля «Тамбов» также заявил о снятии команды с молодежного первенства России. При этом, по словам источника “Ъ-Черноземье” в клубе, речи о снятии с основного чемпионата РПЛ пока не идет. Первая игра весенней части розыгрыша запланирована на 26 февраля с волгоградским «Ротором».

Александр Прытков, Андрей Цветков