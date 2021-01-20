Жена градоначальника не стала отпираться

В Томске начался суд над Галиной Кляйн — супругой арестованного главы города Ивана Кляйна. Госпожа Кляйн обвиняется в том, что ударила сотрудника правоохранительных органов, проводившего обыск в квартире. Впрочем, запомнился обыск тем, что жена мэра из окна выбросила водителю подушку, в которой находились документы с реквизитами счетов семьи в российских и зарубежных банках. На следствии Галина Кляйн в отличие от своего мужа полностью признала вину.

Кировский районный суд Томска в среду приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Галины Кляйн. Супруге мэра, возглавляющей компанию «Томское пиво», инкриминируют ст. 318 УК РФ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, 13 ноября 2020 года в своей квартире жена градоначальника ударила одного из оперативников, которые проводили обыск по делу ее мужа, арестованного по обвинению в превышении должностных полномочий. Силовик написал рапорт об инциденте и обратился к врачам, чтобы зафиксировать повреждения. Эксперты расценили их как «неопасные для жизни или здоровья». В управлении Следственного комитета России по Томской области на госпожу Кляйн завели уголовное дело. Она полностью признала вину, сообщили в региональной прокуратуре.

Однако томским силовикам обыск в квартире главы Томска запомнился совсем по другому поводу. Супруга мэра, выбрав удачный момент, в окно выбросила водителю подушку, в которой были спрятаны документы с реквизитами счетов семьи Кляйн в российских и швейцарских банках.

Общая сумма хранившихся в банках средств, по предварительным подсчетам правоохранителей, составила около 1,3 млрд руб.

В конце 2020 года дело с обвинительным заключением поступило на рассмотрение суда. В среду по нему состоялось первое заседание. На заседании была установлена личность подсудимой, однако из-за неявки потерпевшего разбирательство перенесли на 25 января на 16:00. Причина неявки неизвестна. Жена градоначальника, которая находится под подпиской о невыезде, получила под роспись повестку и ушла. Адвокаты семьи Кляйн воздержались от комментариев.

Во вторник супруга мэра и три его дочери — Мария, Светлана и Наталия — обратились к главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву с просьбой взять ход расследования дела Ивана Кляйна под личный контроль.

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«Просим обратиться с запросами к председателю Следственного комитета РФ, генпрокурору РФ и директору ФСИН для проверки обоснованности уголовного преследования Кляйна И. Г., возможного изменения ему по состоянию здоровья меры пресечения на менее строгую»,— сказано в документе, подписанном госпожами Кляйн. Основной акцент в обращении делается на состояние здоровья градоначальника, которое ухудшается с каждым днем пребывания в СИЗО. Выдвинутые против главы Томска обвинения его близкие считают «надуманными».

Мэр Томска Иван Кляйн Фото: Ъ

Глава Томска Иван Кляйн находится под стражей с середины ноября 2020 года, на период следствия его отстранили от должности, которую он занимал семь лет. В отношении чиновника расследуется сразу три уголовных дела. Последнее из них было возбуждено 18 января. Речь в нем идет о том, что Иван Кляйн покровительствовал компании «Томское пиво», основным акционером которой он сам и является. Правоохранители квалифицировали это по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Кроме того, градоначальника обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он выделил своей дочери земельный участок площадью 850 кв. м в престижном районе Томска в обход установленных законом процедур и по заниженной стоимости. Помимо этого мэр якобы помешал томскому застройщику получить земельный участок, примыкающий к заводу ОАО «Томское пиво».

Константин Воронов, Новосибирск