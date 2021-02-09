Уголовное дело оказалось градоначальнику не по здоровью Защита Ивана Кляйна жалуется, что ему не делают операцию

Адвокаты главы Томска Ивана Кляйна обратились к руководству Следственного комитета России (СКР) и Генпрокуратуры РФ с просьбой приостановить производство по уголовному делу из-за состояния его здоровья. По словам защитников, еще 4 февраля градоначальника, обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, перевели из СИЗО в больницу, однако хирургическая операция, которая ему рекомендована, не раз откладывалась. Следствие, уверяют адвокаты, якобы выдвинуло мэру условие: операция в обмен на его подпись в протоколе об ознакомлении с материалами дела.

Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна просят СКР и Генпрокуратуру приостановить производство по уголовному делу на период лечения их подзащитного. Текст обращения они разметили в своем Telegram-канале.

Согласно тексту письма, 4 февраля Ивана Кляйна перевели из СИЗО, где он находился с ноября 2020 года, в НИИ онкологии.

Градоначальнику, у которого выявили новообразование, врачи рекомендовали полостную операцию.

«Однако действия сотрудников СКР делают невозможным ни подготовку к операции, ни ее проведение. Дело в том, что Кляйн ежедневно по рабочим дням доставляется под конвоем в СКР по Томской области, где он знакомится с материалами следствия,— отмечают адвокаты.

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Следователи, по словам мэра Кляйна, зная о ситуации с состоянием здоровья, пытаются его шантажировать. «Кляйн сообщил своим защитникам, что условием проведения показанной ему операции ставится завершение с его стороны процедуры ознакомления с материалами дела,— говорится в обращении защиты.— Жизнь и здоровье нашего подзащитного подвергаются риску ради ускорения процессуальных сроков».

Защита отмечает, что перенос на неопределенный срок операции не только ставит под угрозу жизнь и здоровье господина Кляйна, «но и потенциально может повлечь затягивание процессуальных сроков», если состояние здоровья мэра резко ухудшится.

Юристы отмечают, что их клиент не заинтересован в затягивании процесса ознакомления с материалами 17-томного дела. В день он успевает прочитать один том, в котором 250 страниц. «Изучает каждый документ, делая выписки, анализируя прочитанное и готовясь к дальнейшей защите»,— отмечают адвокаты.

Оперативно получить комментарий в правоохранительных органах не удалось. В томском управлении СКР попросили прислать запрос.

Ивана Кляйна, который руководит Томском больше семи лет, задержали в середине ноября 2020 года прошлого года сотрудники ФСБ и СКР. В отношении мэра завели три уголовных дела, которые в последующем были объединены в одно производство. На время следствия чиновника отстранили от должности. Ивану Кляйну вменяется в вину незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ): по данным СКР, он покровительствовал компании ОАО «Томское пиво», основным акционером которой он является. Мэру инкриминируется и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Чиновник якобы помешал предпринимателю получить земельный участок, примыкающий к предприятию «Томское пиво».

Кроме того, по версии следователей, глава Томска помог дочери получить участок городской земли площадью 850 кв. м в обход установленных законом процедур и по заниженной стоимости. Иван Кляйн все обвинения отрицает. 1 февраля правоохранители объявили мэру Томска Ивану Кляйну о завершении следственных действий и представили собранные материалы ему на ознакомление.

Константин Воронов, Новосибирск