СК завершил расследование дела мэра Томска

Следственное управление Следственного комитета РФ по Томской области передало материалы расследования в рамках уголовного дела арестованного мэра Томска Ивана Кляйна в прокуратуру для утверждения обвинения. Источник в правоохрнаительных органах уточнил "Ъ-Сибирь", что Иван Кляйн ознакомился с материалами дела.

Сотрудники ФСБ и СКР задержали чиновника в середине ноября 2020 года. В отношении Ивана Кляйна завели три уголовных дела, которые в последующем были объединены в одно производство. На время следствия его отстранили от должности. Градоначальнику вменяется в вину превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Глава Томска якобы помешал бизнесмену получить земельный участок, примыкающий к предприятию «Томское пиво», основным акционером которого он является. Также, по версии следствия, Иван Кляйн помог дочери незаконно получить участок городской земли площадью 850 кв. м. Кроме того, он обвиняется в участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

Как писал "Ъ-Сибирь", адвокаты арестованного чиновника обратились к руководству СКР и Генпрокуратуры РФ с просьбой приостановить производство по уголовному делу из-за состояния его здоровья. 1 февраля правоохранители сообщили о завершении следственных действий и предоставили градоначальнику собранные материалы, с которыми обязали ознакомиться до 18 февраля.

Екатерина Лукашевич