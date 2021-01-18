Градоначальник перебрал «Томского пива»

В отношении главы Томска Ивана Кляйна возбуждено новое уголовное дело. Чиновник подозревается в том, что совмещал работу в мэрии с продвижением коммерческих интересов предприятия «Томское пиво», основным акционером которого он сам и является. Это уголовное дело стало третьим по счету. Против Ивана Кляйна, который с ноября прошлого года содержится в СИЗО, уже расследуется два дела о превышении полномочий. Защита заявила, что ее еще не уведомили о новом эпизоде в расследовании.
Управление Следственного комитета России (СКР) по Томской области в понедельник возбудило очередное уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Как сообщили в следственном ведомстве, градоначальник подозревается в том, что совмещал свое обязанности с управлением бизнесом. По ст. 289 УК РФ о незаконном участии в предпринимательской деятельности ему грозит до двух лет лишения свободы.
По версии следствия, господин Кляйн, победивший в 2013 году на выборах главы Томска, в обход запрета на участие чиновников в коммерческой деятельности принимал решения в управлении ОАО «Томское пиво» (ТМ «Крюгер», «Бархатное», «Чешский джбанек», «Благодей» и др.) — одной из крупнейших компаний Сибири по производству пива и безалкогольных напитков. Предприятие, акционерами которого являются сам градоначальник и члены его семьи, он возглавлял до прихода во власть. На посту гендиректора ОАО «Томское пиво» его сменила его супруга Галина Кляйн.
Чем известен Иван Кляйн
По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании в 2019 году составила 5,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб. «В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, глава администрации Томска оказывал покровительство указанной ОАО в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами», — говорится в сообщении СКР. При этом фамилия вице-мэра, фигурирующего в деле, не указывается.
«Не уведомлялся Иван Григорьевич (Кляйн.— “Ъ”), не уведомлялась его защита о возбуждении дела»,— сказала адвокат.
Ивана Кляйна задержали 13 ноября 2020 года сотрудники ФСБ и СКР. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и по решению суда отправили в СИЗО. Согласно материалам следствия, в 2016 году градоначальник приказал подчиненному подготовить документы о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у предприятия ОАО «Томское пиво», что стало основанием для отказа застройщику в возведении там многоэтажных жилых домов. В декабре 2020 года на главу Томска возбудили еще одно дело о превышении власти. В нем идет речь о выделении дочери мэра, Светлане Кляйн, земельного участка площадью 850 кв. м в престижном районе Томска в обход установленных законом процедур и по заниженной стоимости.
Адвокаты градоначальника, которого на период следствия отстранили от должности, заявляют об отсутствии доказательств виновности их клиента.
«Защита эти доводы приводила, подтверждая их медицинскими документами, результатами анализов, показаниями специалиста, который наблюдает Кляйна в СИЗО и сообщил, что состояние является опасным для жизни, а надлежащих условий для оказания медицинской помощи не имеется»,— говорится в заявлении адвокатов.