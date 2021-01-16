Депутаты вступились за мэра

Депутаты гордумы Томска проигнорировали инициативу областной прокуратуры, в начале декабря предложившей отправить в отставку арестованного мэра Ивана Кляйна из-за нарушений антикоррупционного законодательства. Председатель городского собрания Чингис Акатаев (ЕР) заявил “Ъ”, что приговор мэру еще не вынесен и парламент не будет «бежать впереди паровоза». С ним согласны представители оппозиции, ранее критиковавшие деятельность господина Кляйна. По мнению экспертов, депутаты не хотят действовать вопреки общественному мнению, которое на стороне арестованного градоначальника.

В начале декабря областная прокуратура обратилась в Томскую гордуму с запросом об отставке мэра, поводом служат нарушения, не связанные с уголовным делом против Ивана Кляйна. Комиссия гордумы по конфликтам интересов приняла решение рекомендовать депутатам рассмотреть вопрос об отставке. Председатель гордумы Чингис Акатаев определил депутатам срок до 15 января, чтобы инициировать отставку мэра. Для рассмотрения этого вопроса не менее трети депутатов (13 из 37) должны были подписать обращение на имя председателя гордумы. Однако, как рассказал “Ъ” сам господин Акатаев, в установленный срок документ не поступил. Сложившуюся ситуацию он одобрил: «Почему мы должны решать судьбу градоначальника, когда следствие еще идет. Приговора нет. Зачем бежать впереди паровоза?»

Единая Россия (ЕР) контролирует в гордуме Томска только 11 мест. КПРФ занимает восемь, «Яблоко» — четыре, «Справедливая Россия» — три, ЛДПР и «Новые люди» — по два, Партия роста — одно. Еще шесть депутатов — самовыдвиженцы, в том числе два представителя штаба Алексея Навального.

Напомним, бывший гендиректор и основной владелец завода «Томское пиво» Иван Кляйн, дважды избиравшийся мэром Томска на прямых выборах, был задержан и арестован в ноябре прошлого года по обвинению в превышении должностных полномочий прямо на рабочем месте. Во время совещания, которое проходило по видео-конференц-связи, в его кабинет вошли правоохранители и предъявили санкцию на обыск, которую выдал суд. Следствие обвиняет господина Кляйна в том, что он незаконно изменил границы санитарно-защитной зоны своего бывшего предприятия, чтобы помешать застройке прилегающей территории. Свою вину мэр не признал. По ходатайству СКР суд отстранил его от должности на время расследования, а ЕР приостановила его членство в партии. Обязанности Ивана Кляйна временно исполняет вице-мэр Михаил Ратнер, курирующий экономический блок.

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Позицию господина Акатаева разделяют представители и других фракций горсовета.

Лидер фракции КПРФ в Гордуме Андрей Петров пояснил “Ъ”, что депутаты придерживаются единого мнения по вопросу досрочной отставки Кляйна: «Многие, в том числе оппозиционеры, писали в суд личные поручительства, чтобы мэру избрали иную меру пресечения».

Завкафедрой политологии философского факультета Томского госуниверситета Алексей Щербинин полагает, что отказ от подачи заявления был ожидаем: «Исходя из состава гордумы, половину которой составляет оппозиция, депутаты ориентируются на дальнейшее развитие событий, поскольку осенью предстоят выборы в заксобрание и Госдуму». С ним согласен политолог Сергей Шпагин, который связывает отказ депутатов подать заявление с давлением со стороны гражданского общества. «Депутаты не могут быть равнодушными к настроению избирателей — волна сочувствия к мэру довольно заметная, а настраивать электорат против себя, идя вразрез с мнением жителей, невыгодно»,— рассказал эксперт “Ъ”.

Юлия Сасевич, Новосибирск