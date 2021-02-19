Главного полицейского Нижневартовска уволили после разгона митинга

Врио начальника УМВД по Нижневартовску (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) Олега Сураева уволили после «урока мужества» в школе №42, на котором с детьми «разыграли» разгон митинга. Ряд сотрудников окружной и городской полиции получили выговоры. Ранее городской департамент образования заявлял, что нарушений в работе руководства школы обнаружено не было. А директор школы говорила, что дети остались «в восторге» от мероприятия.

По итогам проверки комиссии УМВД по ХМАО-Югре был уволен временно исполняющий обязанности начальника полиции Нижневартовска Олег Сураев, сообщили в пресс-службе ведомства. Причиной стало проведение в школе №42 «урока мужества», в ходе которого сотрудники полиции совместно со школьниками «разыграли» разгон митинга. Тогда под руководством полиции в роли силовиков и участников акции выступили сами школьники.

В ходе урока ученики по команде человека в полицейской форме забрасывали мячами других учеников, облаченных в обмундирование и вооруженных щитами. Школьникам в роли силовиков необходимо было «задерживать протестующих».

Сам «урока мужества» был посвящен Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В сообщении УМВД по ХМАОговорилось, что открывал мероприятие руководитель отдела по работе с личным составом подполковник внутренней службы Сергей Усенко. Также на мероприятии выступила психолог Ленара Фаизова. Она рассказала детям о сотрудниках полиции и о том, какими моральными качествами должны обладать стражи порядка.

В пресс-службе городской полиции отмечали, что мероприятие не было связано с прошедшими по всей стране несанкционированными митингами.

Помимо господина Сураева наказание понес ряд сотрудников окружной и городской полиции. Так, начальник отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом городской полиции Антон Шишкин, врио начальника отдела информации и общественных связей окружного УМВД Андрей Воронцов и старший специалист группы по связям со СМИ полиции Нижневартовска Инга Сединкина были предупреждены о неполном служебном соответствии.

Строгий выговор получили заместитель начальника управления по работе с личным составом окружного УМВД Александр Азевич, а также сотрудники городской полиции: старший специалист отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом Вадим Зайнуллин, специалист отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом Ямил Бикбов и специалист группы по связям со СМИ Екатерина Васильева.

Ранее министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев предупредил о неполном служебном соответствии начальника УМВД России по ХМАО полковника полиции Дамира Сатретдинова, начальника УРЛС УМВД России по ХМАО полковника Сергея Селезнева и заместителя начальника отдела—начальника отделения информации отдела информационного обеспечения штаба УМВД России по Нижневартовску подполковника Сергея Усенко.

«Сотрудники, которые отвечали за этот "урок мужества", понесли наказание в соответствии с трудовым законодательством. Все, кто был занят на этом мероприятии, все замы»,— рассказала РБК директор школы Галина Гасымова.

Госпожа Гасымова отметила, что учащиеся остались «в восторге» от урока и ни они, ни их родители не стали писать жалобы о проведении подобного мероприятия.

Получить комментарий госпожи Гасымовой “Ъ” не удалось — в школе сказали, что ее нет на рабочем месте. В городском департаменте образования информацию о наказании сотрудников школы подтвердить также не удалось: там не отвечали на звонки.

Отметим, ранее в департаменте заявляли, что нарушений в деятельности руководства школы выявлено не было. «Однако были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению массовых мероприятий. Директору школы Галине Гасымовой, а также руководителям других образовательных учреждений Нижневартовска рекомендовано проанализировать план воспитательных мероприятий, а также усилить контроль и не допускать нарушения санитарных норм»,— заявила директор департамента Инна Святченко.

Илья Смирнов, Екатеринбург