В школе Нижневартовска, в которой «разыграли» разгон митинга с учащимися, не нашли нарушений

Департамент образования Нижневартовска не выявил нарушений в деятельности руководства школы №42, в которой накануне сотрудники полиции провели показательное выступление, в ходе которого с учащимися был «разыгран» разгон акции протеста в спортивном зале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента Инну Святченко.

«Однако были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению массовых мероприятий. Директору школы Галине Гасымовой, а также руководителям других образовательных учреждений Нижневартовска рекомендовано проанализировать план воспитательных мероприятий, а также усилить контроль и не допускать нарушения санитарных норм», — отметила она.

Напомним, ученикам школы №42 в Нижневартовске сотрудники полиции показали, как проходят задержания на протестных акциях, сымитировав столкновение ОМОНа и протестующих. Под руководством полиции в роли силовиков и участников акции выступили сами школьники. На видео, размещенном в интернете, видно, как ученики по команде человека в полицейской форме начинают забрасывать мячами других учеников, со щитами и в обмундировании. Один из «протестующих» изобразил нападение с кулаками — его «задержали» и унесли за щиты. В департаменте образования заявили, что таким образом проходило мероприятие по профориентации.