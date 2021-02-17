В ХМАО наказали полицейских, «разыгравших» акцию протеста со школьниками

Полицейских из Нижневартовска (ХМАО) наказали за имитацию столкновения ОМОНа и протестующих в школе. Такое занятие по профориентации с участием полицейских прошло 15 февраля в школе №42 города Нижневартовск. Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям недопустимо.

«Приказом министра внутренних дел РФ генерала полиции РФ Владимира Колокольцева за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений на начальника УМВД России по ХМАО—Югре полковника полиции Дамира Сатретдинова наложено дисциплинарное взыскание — предупреждение о неполном служебном соответствии»,— сообщила госпожа Волк.

Также вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии начальнику УРЛС УМВД России по ХМАО Сергею Селезневу и начальнику отделения информации отдела информационного обеспечения штаба УМВД России по Нижневартовску Сергею Усенко.

Напомним, видео с урока было опубликовано на странице «ВКонтакте» окружного телеканала «Мегаполис». Как следует из записи, в спортивном зале было сымитировано столкновение ОМОНа и протестующих. Роли с обеих сторон исполняли школьники. На кадрах видно, как ученики по команде человека в полицейской форме начинают забрасывать мячами других учеников, со щитами и в обмундировании. Один из «протестующих» изобразил нападение с кулаками — его «задержали» и унесли за щиты.

Мария Игнатова, Екатеринбург