Robinhood, который не стал д’Артаньяном

На этой неделе сооснователя и главу популярного приложения для инвестиций Robinhood Владимира Тенева вызвали на специальные слушания в Конгрессе США, посвященные недавней ситуации на бирже вокруг акций компаний GameStop и AMC. Тем временем сам Robinhood впал в немилость и у своих пользователей — в разгар торгов он ограничил операции по ценным бумагам, чем навлек на себя обвинения в сговоре с хедж-фондами, подачу исковых заявлений и десятки тысяч гневных отзывов в магазинах мобильных приложений.

Перестройка и демократизация

Своим возникновением компания Robinhood во многом обязана мировому финансовому кризису 2008–2010 годов и последовавшему за ним в 2011 году общественному движению Occupy Wall Street. Его участники обвиняли банкиров в жадности и коррупции, что, по их мнению, и стало причиной кризиса.

Еще в 2010 году сын болгарских иммигрантов Владимир Тенев и сын индийских иммигрантов Байджу Бхатт, познакомившиеся в Стэнофорде на факультете математики, спокойно писали коды для компаний, занимавшихся высокочастотными алгоритмическими торгами на бирже. Однако после массовых выступлений Occupy Wall Street они решили продолжить благородную миссию борьбы с воротилами инвестрынка и создать стартап, который бы демократизировал торговлю на бирже. Именно поэтому они и выбрали для своей компании название в честь мифического благородного разбойника, который отбирал деньги у богатых и раздавал их бедным.

Сделать это было решено при помощи отмены торговых комиссий, которые отпугивали многих людей от услуг традиционных инвесткомпаний.

Создав удобное и простое мобильное приложение, Тенев и Бхатт сразу привлекли к себе внимание молодых людей, которые хотели торговать на бирже без серьезной подготовки и не вылезая из смартфона.

В 2015 году авторитетное деловое издание The Wall Street Journal заметило рост популярности приложения, назвав его продуктом «молодых, бедных и охочих до инвестиций». Не последним фактором для привлечения внимания стало то, что в числе инвесторов Robinhood были популярный рэпер Snoop Dog и фронтмен инди-рок группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето. Неудивительно, что 80% клиентов Robinhood составили миллениалы, которым на тот момент еще не исполнилось 30 лет.

Основатели Robinhood Владимир Тенев (слева) и Байджу Бхатт Фото: Ben Margot, AP

Robinhood также популяризировал среди неопытных розничных инвесторов торговлю опционами, которые дешевле, чем покупка акций напрямую, но сложнее в торговле и могут привести к более серьезным убыткам. Уже через пять лет после запуска число клиентов Robinhood перевалило за 10 млн человек. Стартап стали называть революционным изобретением, меняющим целую индустрию. Компании удалось провести несколько успешных раундов финансирования и привлечь в свои инвесторы один из крупнейших в мире венчурных фондов Sequoia Capital.

Передайте это Владимиру

Неудивительно, что на Robinhood обратили внимание биржевые аналитики и специализированные СМИ. Их интересовало, за счет чего компания зарабатывает и является ли ее бизнес-модель устойчивой. Сама компания уверяла, что получает прибыль на кредитовании клиентов, процентах от наличных средств, которые они держат на текущих счетах, а также от обслуживания премиальных аккаунтов. В 2019 году некоторые американские СМИ начали сравнивать Robinhood с другим популярным среди миллениалов стартапом — сетью коворкингов WeWork. Как известно, сеть бурно развивалась, но затем стало понятно, что экспансия вызвана исключительно обещаниями и надеждами на то, что бизнес начнет приносить прибыль в будущем. В результате WeWork в последний момент была вынуждена отменить IPO. Инвесторы понесли многомиллиардные убытки.

Все больше вопросов вызывала и стратегия Robinhood, ключевым пунктом которой стало обращение к молодым и, как правило, малоквалифицированным розничным инвесторам, вообразившими себя биржевыми трейдерами.

В июне прошлого года покончил с собой торговавший на Robinhood 20-летний студент Алекс Кернс из штата Иллинойс. Юноша увидел, что отрицательный баланс по его позициям составляет $730 тыс., и бросился под поезд. В предсмертной записке он обвинил в своих «убытках» Robinhood.

Однако довольно скоро выяснилось, что юноша неправильно понял информацию о своих позициях по производным финансовым инструментам.

Родственник погибшего, аналитик брокерской компании Sullimar Capital Билл Брюстер обвинил Robinhood в безответственном отношении к клиентам. «Это инвестиции, а не игрушки. Это жизни людей»,— заявил он в одном из интервью. После этого Владимир Тенев и Байджу Бхатт выразили соболезнования и заявили, что сделают интерфейс приложения более понятным.

От любви до ненависти

Вскоре стало известно, откуда компания извлекает основную прибыль. Robinhood получал от биржевых трейдеров плату за то, что перенаправлял им заказы своих клиентов. Трейдеры не только исполняли заявки, но и видели текущие настроения розничных инвесторов.

Получалось, что стартап, позиционировавший себя как борец с акулами Уолл-стрит, фактически зарабатывал при помощи этих акул, продавая информацию о своих клиентах.

В декабре прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) оштрафовала Robinhood на $65 млн за предоставление клиентам неполной и вводящей в заблуждение информации об источниках выручки. По условиям соглашения с SEC, компания выплатила штраф, не отрицая, но и не подтверждая эти обвинения.

Но настоящая буря разразилась в конце января 2021 года. Причиной стал своеобразный флешмоб пользователей популярного интернет-форума Reddit, которые решили «проучить» хедж-фонды, игравшие на понижение стоимости акций некоторых компаний. Речь в основном шла о бумагах сети GameStop, занимающейся продажей игровых консолей и видеоигр, и сети кинотеатров AMC. Несколько лет подряд акции этих компаний дешевели, и они стали лидерами по ставкам на падение. На это обратили внимание пользователи Reddit. Один из них раскритиковал «упрямых бумеров» из хедж-фондов (поколение бумеров — в основном родители нынешних миллениалов) и призвал покупать акции GameStop.

Еще летом одна бумага GameStop стоила менее $5, а в конце январе она пробила отметку в $500 Фото: Carlo Allegri/File Photo, Reuters

Частные инвесторы откликнулись и бросились скупать бумаги, пик покупок пришелся на январь. Это привело к росту капитализации GameStop за январь до $7 млрд. Ставившие против нее шорт-продавцы потеряли за это время как минимум $6 млрд. Однако в самый разгар биржевой войны миллениалов против бумеров Robinhood резко ограничил операции по акциям GameStop и ряда других компаний. Это тут же вызвало бурю возмущения среди клиентов. Они сочли, что компания их предала и продалась хедж-фондам.

Против Robinhood был подан коллективный иск, к которому мгновенно присоединилось около 31 тыс. человек. Они обвинили компанию в том, что она «лишила своих пользователей возможности пользоваться его сервисами» в попытке «манипулировать рынком» в интересах институциональных инвесторов.

По мнению истцов, сервис без законных оснований ввел запрет, из-за чего они понесли существенные убытки. При этом Владимир Тенев объяснил решение запретить покупку некоторых акций стремлением «защитить компанию и ее клиентов». По его словам, сервис ограничил торговлю из-за высокой волатильности.

Биржевые аналитики и профильные СМИ отметили, что Robinhood был вынужден ограничить операции с акциями GameStop и AMC. Он просто не могла обеспечить покрытие по валу заявок от своих клиентов, как этого требуют действующие правила работы на фондовом рынке. В результате компании пришлось срочно обратиться к инвесторам и венчурным фондам, которые предоставили ей в общей сложности $3,4 млрд для покрытия заявок. Но клиентов эти объяснения не успокоили. Подав иски, они обрушили до 1* ее рейтинг в интернет-магазине мобильных приложений Google Play десятками тысяч гневных отзывов. Google пыталась бороться с этим, удалив порядка 10 тыс. отрицательных отзывов. Но выше 1,1* рейтинг Robinhood пока так и не поднялся.

Информация о торгах акциями GameStop в приложении Robinhood Фото: Brendan McDermid/Illustration, Reuters

Эти события уже заинтересовали американских биржевых регуляторов. В минувший понедельник Комиссия по сырьевой и фьючерсной торговле заявила, что изучит ситуацию на рынке на предмет возможных манипуляций. В свою очередь, комитет по рынкам финансовых услуг Конгресса США сообщил, что 18 февраля проведет специальные слушания, посвященные резким колебаниям цен на акции GameStop и других компаний. На них вызван и глава Robinhood Владимир Тенев.

Трагикомичность ситуации вокруг Robinhood и ее клиентов, которые возненавидели компанию так же массово и убежденно, как они совсем недавно ее боготворили, вынуждает экспертов делать максимально взвешенные оценки. «Robinhood пыталась изменить правила дорожного движения, не вполне понимая, как это движение устроено. В конце концов это стало создавать риски для их собственных клиентов и привело к более широким системным рискам для рынка в целом»,— сказал в интервью The New York Times бывший руководитель торговых операций брокерской компании TD Ameritrade и сооснователь некоммерческой ассоциации Healthy Markets Крис Наги.

Евгений Хвостик