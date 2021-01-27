Призыв на форуме всколыхнул рынок

Настоящая армия частных инвесторов подняла падающие акции небольшой компании на 400% — все из-за призыва на форуме Reddit. Речь о сети американских магазинов GameStop, которые занимаются продажей игровых консолей и видеоигр. Несколько лет подряд акции компании дешевели, и она стала лидером по ставкам на падение. На это обратили внимание пользователи Reddit. Один из них раскритиковал «упрямых бумеров» из хедж-фондов и призвал покупать акции GameStop. Частные инвесторы откликнулись и бросились скупать бумаги, пик покупок пришелся на январь. Это привело к тому, что капитализация GameStop за январь выросла до $7 млрд, а ставившие против нее шорт-продавцы потеряли за это время как минимум $6 млрд.

Как эта ситуация меняет правила игры на фондовом рынке? Управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов считает, что долго радоваться победе частным инвесторам не придется.

«Обязательным условием было не просто то, что комьюнити захотело что-то там купить, раскачало, обязательно, чтобы было большое количество “коротких” продаж. Вот эта компания.

Есть еще девять компаний, у которых похожий процент бумаг “в короткую” торгуется.

Поэтому эта вещь показывает, что ритейл-игроки что-то стали значить. Победа ли это комьюнити, провозглашение эпохи дешевых денег, и демонстрация того, что ритейл-игроки что-то значат? Да. Но я боюсь, что “ночь темна и полна ужасов” — всех этих ритейл-игроков все-таки переварят и зарегулируют, и все будет в этом плане достаточно тривиально. Но пока что это краткосрочная победа.

Конечно, им будет сложно противостоять законам рынка и “тяжеловесам”. В следующий раз при такой же попытке они встретят бетонное ограждение. Делается ли это одновременно со всеми игроками? Конечно же, нет. Но такое на рынках сложно превозмочь. Не хочу сравнивать биржу с казино, но законы вероятности похожие. Только на бирже у тебя в долгосрочной перспективе хорошо все, а в краткосрочной — довольно близко к рулетке. Математические законы одинаковы: в коротких тредах, если ты торгуешься часто, и делаешь это не на профессиональной основе, а через приложение какого-нибудь онлайн-банка, то твои шансы 50 на 50 в лучшем случае».

GameStop поддержал и Илон Маск. Предприниматель в Twitter опубликовал ссылку на Reddit, в которой инвесторы призывали скупать акции компании. Это привело к тому, что бумаги купил даже бывший вице-президент Facebook. А в целом за день акции выросли более чем на 90%. Еще летом одна бумага GameStop стоила менее $5, а в январе она почти пробила отметку в $150.

И ситуация может повториться, правда, уже в отношении крупных, но, очевидно, переоцененных на рынке компаний, прогнозирует управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский. По его словам, просто на эмоциях и частные инвесторы, и крупные игроки могут начать спасать акции тех организаций, которые им симпатичны.

«Я считаю, что это некий первый звоночек, который уже показывает и правоту тех, кто неустанно говорит о “перекупленности” рынка. GameStop —история, на мой взгляд, поучительная, в первую очередь, не перетягиванием этого каната. Сначала говорили, что это все “перекуплено”, и “погнали” вниз. Потом, действительно, миллениалы через Robinhood и прочее начали все это откупать, и это переросло в противостояние институционалов и стало мейнстримом. Но мы знаем, кто в таком противостоянии побеждает?

Побеждают всегда институционалы — те, у кого больше денег в управлении, и так далее.

Это еще повезло, что GameStop не очень популярная бумага для включения в большие портфели. То есть ее никто особенно не бросится защищать, потому что его довольно-таки мало у крупных фондов. А вот если говорить про Tesla и Zoom, то они практически в каждом технологическом портфеле есть. И если говорить даже про Tesla, я думаю, что ее будут отчаянно выкупать, продавать — делать все, чтобы спасти компанию», — считает эксперт.

Американские аналитики расходятся в прогнозах о том, что дальше будет с акциями GameStop. Так, Bloomberg приводит мнение основателя компании S3 о том, что бумаги продолжат расти в цене. А CNBC в то же время публикует комментарий аналитика Telsi, что стоимость акций после бума краткосрочного интереса вернется к прежним уровням.

Глеб Силко