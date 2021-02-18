ЦБ планирует вернуться к нейтральной ключевой ставке в течение трех лет

Банк России планирует вернуться к нейтральной ключевой ставке на горизонте трех лет, заявила его председатель Эльвира Набиуллина. Сейчас нейтральный уровень ставки составляет 5–6%. Оценка нейтральной ставки может корректироваться ЦБ.

«На прогнозном горизонте, который у нас трехлетний, мы будем возвращаться к нейтральной ставке»,— сказала госпожа Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ (цитата по ТАСС). Изменение ключевой ставки будет зависеть от уровня инфляции.

12 февраля ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Регулятор отметил, что инфляция выросла выше прогноза,— в январе ее уровень в годовом выражении достиг 5,2% после зафиксированных в декабре 4,9%. Такую динамику ЦБ объяснил ростом цен на мировых товарных рынках и последствиями ослабления рубля.

Подробности — в материале “Ъ” «Конец мягкости».