Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей, например субсидировать ставки в зависимости от количества детей. По словам госпожи Набиуллиной, сейчас эта программа не очень востребована.

«Мы видим, что льготная программа для молодых семей не очень востребована, не очень большие суммы идут. Можно было бы здесь критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, а субсидирование ставок, например, делать в зависимости от количества детей. То есть такие более широкие программы в целом по молодым семьям, по молодым специалистам, сельской ипотеке. Программы могут быть постоянными и льготными»,— сказала глава Центробанка на ежегодной встрече с банкирами.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать механизм продления программы льготной ипотеки до 2024 года. При этом ЦБ, банки и эксперты высказывались за завершение программы. Госдума предложила сделать льготную ипотеку точечной, по типу материнского капитала или сертификата на жилье.

Подробности — в материале “Ъ” «Льготная ипотека — один раз в одни руки».