ЦБ встретился с банкирами

Ежегодная традиционная встреча руководства ЦБ России с банками, которая обычно проходит в пансионате «Бор», в этот раз частично прошла в онлайн-режиме. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подвела итоги «пандемийного года», обозначила вызовы и перспективы на 2021 год, а также указала на то, что в России развелось немало недобросовестных банкиров, которые пытаются подзаработать «хищническим путем». Они навязывают клиентам сложные продукты и даже пытаются зарабатывать на нелегальных операциях.

Российская банковская система возвращается от «антикризисного режима к решению задач, некоторые из которых были отложены в этот сложный период», объявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина на встрече с кредитными организациями, которую организовала Ассоциация банков России. «Мы должны понимать, в каком темпе, как мы будем вместе с вами решать эти отложенные задачи»,— обратилась она к банкирам.

По ее оценке, пик реструктуризаций кредитов уже прошел. С начала пандемии банки реструктурировали около 10% своего кредитного портфеля, «что немало». При этом до трети уже реструктурированных ссуд могут стать проблемными.

«Это будет означать, что проблемными могут стать 2–3% всего кредитного портфеля и банкам придется досоздавать по ним резервы»,— отметила госпожа Набиуллина.

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков со ссылкой на экспертные оценки указал, что банкам может потребоваться 1,5 трлн руб. на дополнительные резервы по кредитным потерям.

Впрочем, такая ситуация не грозит системными рисками, считают в ЦБ, поскольку признание убытков по кредитному портфелю будет постепенным, а не одномоментным. Например, в прошлый кризисный период это заняло минимум два года, указала Эльвира Набиуллина. При этом у большинства банков есть ресурсы, чтобы формировать дополнительные резервы, не тратя на это свой капитал. Запас капитала, по оценке ЦБ, остается на уровне 6 трлн руб., что в три раза перекрывает потенциальный объем дорезервирования. Однако нужно учитывать неравномерность в распределении как доходов, так и капитала, поэтому «для отдельных банков это требует особого внимания».

В 2020 году банки заработали 1,6 трлн руб.— на 6% меньше, чем в 2019-м. При этом банковская маржа за прошлый год, по оценке ЦБ, сократилась ненамного — всего на 20 базисных пунктов, «то есть осталась такой, какой была до кризиса». В дальнейшем снижение может быть более сильным на фоне усиления конкуренции и низких процентных ставок.

В то же время руководство Банка России обратило внимание и на негативные моменты. «Немало банков», по оценке госпожи Набиуллиной, пытаются увеличить свои доходы за счет «недобросовестных практик, используя хищнические схемы или мисселинг (навязывание клиенту не того продукта, который он рассчитывал получить.— “Ъ”)». Этим начинает пользоваться часть рынка, которая видит, что предыдущая бизнес-модель уже не работает. «Были такие, кто ударился, что называется, во все тяжкие, занялся нелегальными операциями, как, например, оказание услуг казино. Мы в прошлом году отзывали лицензии у банков, для которых это стало основным бизнесом (см. “Ъ” от 12 декабря 2020 года.— “Ъ”)»,— предупредила госпожа Набиуллина. Она подчеркнула, что регулятор не только видит недобросовестные практики, но будет и реагировать на них.

По словам госпожи Набиуллиной, «если банковское сообщество само окажется не в силах справиться с соблазном скатиться в опасные для потребителя практики», то реакция ЦБ «будет адекватной».

В то же время вводить все новые ограничения не является самоцелью, пояснила она, но это будет происходить до тех пор, пока не появится полноценное саморегулирование в банковском секторе, а его сейчас, по оценке ЦБ, «недостает». Оно предполагает, что банки сами могут «цивилизованно договариваться», «вырабатывать правила и следить за их выполнением». «Хуже всего то, что мы вынуждены с вами постоянно играть в игру "кошки-мышки",— посетовала госпожа Набиуллина.— Банки придумывают новую относительно легальную схему, мы ее ликвидируем, будут появляться новые разочарованные клиенты, и в конечном счете это будет выбивать почву из-под ног у финансового сектора, разрушать доверие, на котором строится рынок в целом».

Среди прочего ЦБ не обошел вниманием и одну из последних ускоряющихся тенденций — развитие банками собственных экосистем.

Со стороны небольшого числа крупных банков, создающих экосистемы, ЦБ видит «явное движение в сторону новых бизнес-моделей».

Однако экосистемы «таят в себе риски», предупредил регулятор. «Мы должны защищать интересы вкладчиков,— указала госпожа Набиуллина.— Все-таки человек вправе рассчитывать, что если он принес деньги в банк, то не его проблема, насколько прибылен будет бизнес онлайн-кинотеатров или даже сети онлайн-кинотеатров, которым банк владеет». Другой вызов — это возможности злоупотребления такими игроками своим доминирующим положением, что в конечном итоге может сказаться на цене и качестве продукта. И в настоящее время регулятор озабочен вопросами регулирования экосистем. Госпожа Набиуллина пообещала, что в этом году представит консультативный доклад о регулировании банков, развивающих свои экосистемы.

Ольга Шерункова