Аслан Карацев уперся в сербскую стенку

Первым финалистом Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде стал его восьмикратный победитель, лидер мирового рейтинга Новак Джокович, который в трех партиях переиграл сенсационного дебютанта турниров Большого шлема Аслана Карацева. Соперник серба определится в пятницу по итогам противоборства второго российского полуфиналиста Даниила Медведева с греком Стефаносом Циципасом.

О сложности задачи, которая стояла перед Асланом Карацевым во встрече с Новаком Джоковичем, говорил хотя бы тот факт, что за всю карьеру серб не проиграл ни одного из своих восьми полуфиналов Australian Open. Причем его соперниками в тех матчах были сплошь звезды, в том числе четырежды — Роджер Федерер. Два конфуза, которые случались с Джоковичем на его любимом турнире Большого шлема, имели место на более ранних стадиях. Четыре года назад он во втором круге сенсационно уступил 117-й ракетке мира Денису Истомину из Узбекистана, а еще через год в 1/8 финала — молодому корейцу Чон Хёну. Но это было в тот период, когда у нынешнего лидера мирового рейтинга наблюдался спад, продолжавшийся примерно полтора года, и его игра была далека от идеала.

Нынешний Джокович — слегка раненный, но, похоже, успевший залечить травму брюшного пресса, полученную в третьем круге, на фоне Карацева, конечно, выглядел безоговорочным фаворитом. Тем более что во второй половине турнира Большого шлема, когда ответственность возрастает в разы, ключевым фактором становится не умение классно бить по мячу, а опыт участия в столь важных встречах. С этой точки зрения против такого выдающегося мастера у Карацева, возможно, было бы больше шансов на первой неделе Australian Open. Но сейчас, когда серб вплотную приблизился к своему 18-му титулу на мейджорах и получил возможность еще на шаг приблизиться к их 20-кратным чемпионам Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю, одолеть его в Мельбурне новичку было невероятно тяжело.

Но Аслан Карацев все же старался. На глазах нескольких тысяч зрителей, которые вернулись на трибуны корта Рода Лейвера после пятидневного локдауна, он выглядел отнюдь не безнадежно.

До начала второй половины первой партии, когда Джокович взял десять очков подряд, россиянин ни в чем не уступал сербу, которому не сразу удалось разобраться, за счет чего можно переиграть настырного дебютанта.

Да и второй сет по сценарию получился очень интересным.

Взяв всухую два гейма подряд, Джокович повел — 5:1, но позволил себе немного расслабиться, чем незамедлительно воспользовался Карацев. И тут же во всей красе заработал прием россиянина с особенным, очень коротким замахом, а также его разящий удар справа с сильной кистевой подкруткой. Счет стал 5:4, и еще неизвестно, как бы повернулись события дальше, если бы серб не отыграл два брейк-пойнта и все-таки завершил партию в свою пользу. Во всяком случае, его крайне эмоциональная реакция на выигрыш последнего очка в том сете намекала именно на это.

В середине третьей партии все стало окончательно ясно. Россиянину так и не удалось пробить сербскую стенку, и в итоге Джокович победил за 1 час 53 минуты — 6:3, 6:4, 6:2. Но потом было традиционное блицинтервью с экс-первой ракеткой мира Джимом Курье, который первым делом предложил своему собеседнику отдать должное Аслану Карацеву. А такой жест дорогого стоит.

Новак Джокович теперь ждет результата пятничного полуфинала между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом. «Это отличное противостояние. Будет очень интересно посмотреть, так что я возьму попкорн и буду наслаждаться»,— сказал Джокович, который отметил, что Медведев в последние три-четыре месяца играет на высочайшем уровне и имеет победную серию из 19 матчей, а Циципас в четвертьфинале обыграл Надаля в лучшем, по мнению серба, матче нынешнего турнира.

А на женском турнире уже известны обе финалистки. Одной из них, как и можно было предположить, стала чемпионка Australian Open двухлетней давности Наоми Осака, в двух партиях разобравшаяся с кумиром своего детства Сереной Уильямс, которая для 39 лет провела отличный для себя турнир и в четвертьфинале выбила вторую ракетку мира Симону Халеп. Соперницей японки будет американка Дженнифер Брейди, переигравшая в трех сетах чешку Каролину Мухову и уже добившаяся превосходного результата для 24-й ракетки мира. В финале шансы Осаки выглядят гораздо предпочтительнее, хотя не надо забывать, что Брейди находится на подъеме, в прошлом году была в полуфинале Открытого чемпионата США и уступила там как раз японке лишь в трех упорных партиях.

Евгений Федяков