Даниил Медведев обновил первую тройку

Вторым российским полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии стал Даниил Медведев. Победа в трех партиях, одержанная над Андреем Рублевым, позволила ему не только вслед за Асланом Карацевым пробиться в четверку сильнейших этого турнира, но и впервые гарантировать себе в следующий понедельник место в первой тройке мирового рейтинга.

Противостояние Даниила Медведева и Андрея Рублева, которые встретились на профессиональном уровне уже пятый раз, обещает стать самым насыщенным российским соперничеством в мужском теннисе. Пока, впрочем, своеобразный рекорд держат Марат Сафин и Николай Давыденко, которые с 2006 по 2009 год провели друг с другом восемь встреч и одержали по четыре победы. В данном же случае соотношение сил выглядит более определенно. Медведев снова не отдал Рублеву ни одного сета так же, как пять лет назад на «челленджере» (профессиональном состязании низкой категории) в Будапеште, турнирах ATP в Цинциннати и Санкт-Петербурге в 2019 году, а также совсем недавно в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Причем сейчас его преимущество было гораздо более весомым, чем в Нью-Йорке, где дважды дело доходило до тай-брейков. И это несмотря на то что Рублев на протяжении всей первой недели выглядел стабильнее и продвигался по турнирной сетке быстрее, проиграв в четырех матчах лишь три гейма на своей подаче.

По большому счету ничего нового не произошло.

Андрею Рублеву снова не хватило тактического разнообразия — точнее, ударов, которые могут представлять для Даниила Медведева серьезные проблемы.

Нынешнего арсенала восьмой ракетки мира почти наверняка было бы достаточно для победы над Григором Димитровым, уступившим днем ранее на той же стадии Аслану Карацеву. Со своим разящим ударом справа Рублев, безусловно, имел бы хорошие шансы и против Александра Зверева со Стефаносом Циципасом. Однако находящегося в хорошей форме Медведева, как выразился трехкратный чемпион Australian Open, а ныне телекомментатор Матс Виландер, одним, пусть даже самым мощным форхендом не пробить, а других козырей против мастера медведевского уровня у Рублева пока нет.

Правда, в Мельбурне в их борьбу вмешался новый фактор — 30-градусная жара, которая, кстати, в ближайшие дни только усилится и, как ожидается, спадет лишь в воскресенье перед финалом. И если первая партия, исход которой после обмена брейками решил лишь последний гейм, выигранный Медведевым на чужой подаче «под ноль», в целом получилась равной, то в середине второго сета выяснилось, что Рублев заметно подсел физически. Он, конечно, продолжал сопротивляться и однажды выжил в марафонской перестрелке из 43 ударов. Однако, по словам Виландера, любой подобный розыгрыш был для Медведева отличной инвестицией в будущее. И вскоре его преимущество стало подавляющим.

Итоговый результат — 7:5, 6:3, 6:2 после 2 часов 5 минут игры — в данном случае отражает соотношение сил.

Медведев был сильнее практически по всем ключевым статистическим показателям за исключением выходов к сетке.

Рублеву же неожиданно не хватило энергии, и ему еще лишь предстоит разобраться, почему это произошло. «Кажется, я — первый человек, который заставил Андрея устать на корте»,— пошутил Медведев во время короткого экспресс-интервью. Сам он, кстати, в конце игры тоже ощущал себя не лучшим образом. В последнем гейме на своей подаче почувствовал, как сводит левую ногу, и, тяжело опустившись на стул уже после победного матчбола, попросил вызвать на корт массажиста.

Звонок тревожный, ведь первый для Медведева полуфинал Открытого чемпионата Австралии едва ли будет легче его первого четвертьфинала. Хотя вне зависимости от результата пятничного матча он уже гарантировал себе место в первой тройке, опередив в рейтинге австрийца Доминика Тима.

Тем временем у женщин случилось то, чего никто не ожидал.

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, выиграв первый сет и ведя с брейком во второй партии, уступила чешке Каролине Муховой, занимающей в рейтинге 27-е место.

В другом, чисто американском четвертьфинале в верхней половине сетки, еще одна представительница третьей десятки Дженнифер Брейди разобралась с Джессикой Пегулой. То есть один неожиданный финалист на турнире уже гарантирован.

Евгений Федяков