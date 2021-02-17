Аслан Карацев собрался с мышцами

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии третий раз за всю историю турниров Большого шлема сыграют два россиянина. Это выяснилось после того, как 114-я ракетка мира Аслан Карацев, обыграв в четырех сетах болгарина Григора Димитрова, стал первым дебютантом мейджора, пробившимся в четверку сильнейших. Второй полуфиналист станет известен в среду по итогам встречи Даниила Медведева с Андреем Рублевым.

Говоря о мельбурнском прорыве Аслана Карацева, прежде всего надо обратить внимание на целую россыпь его статистических достижений. Причем одно из них является абсолютным рекордом: еще ни одному дебютанту турниров Большого шлема за всю историю Открытой эры (с 1968 года) не удавалось дойти до полуфинала. Также Карацев стал всего лишь пятым полуфиналистом мейджора, начинавшим его с квалификации. В предыдущий раз подобное случалось еще в прошлом веке, когда на Wimbledon 2000 года выстрелил белорус Владимир Волчков.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в мировой классификации россиянин сейчас занимает лишь 114-е место. С тех пор как на Wimbledon в 2001 году победил Горан Иванишевич, на тот момент 125-я ракетка мира, на турнирах Большого шлема так низко не стоял ни один полуфиналист. Впрочем, в ближайший понедельник Карацев сделает резкий скачок и даже в случае поражения в полуфинале будет уже неподалеку от топ-40.

А еще его победа означает, что в полуфинале турнира Большого шлема третий раз сыграют два россиянина.

(Вторым будет победитель встречи Даниила Медведева с Андреем Рублевым.) Раньше российские теннисисты выстреливали дуплетом лишь на US Open, где в 2001 году отличились Евгений Кафельников и Марат Сафин, а в 2006-м — Николай Давыденко и Михаил Южный.

Все эти цифры и факты, конечно, производят впечатление на болельщиков. Но вот, например, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом “Ъ” подметил нюанс, бросающийся в глаза лишь тем специалистам, кто знал Карацева не полуфиналистом Australian Open, а простым теннисным трудягой, скромным и пунктуальным. Еще сравнительно недавно у него не летел мяч. Так говорят об игроках, не обладающих свободным маховым движением, а потому — достаточно сильным ударом. Даже при наличии быстрых ног и упорного характера такие теннисисты способны побеждать лишь на протяжении ограниченного периода времени, поскольку их физические ресурсы не беспредельны. Таким был, например, победитель двух первых Кубков Кремля Андрей Черкасов, который в молодости поднимался в рейтинге до 13-го места, но большую часть своей карьеры провел за пределами топ-100.

Преображение Карацева Тарпищев назвал уникальным, поскольку работа над правильным включением мышц в удар в зрелом для теннисиста возрасте — это тяжелейший, кропотливый труд, который очень редко приводит к требуемому результату.

Однако сенсационному полуфиналисту Australian Open при помощи нынешнего тренера Егора Яцюка удалось добиться желаемой цели. Тому способствовал и огромный жизненный опыт россиянина, который, кстати, в юности жил в Израиле, куда уехала его семья, но затем вернулся на родину, поскольку родители едва сводили концы с концами, и денег порой не хватало даже на оплату тренировок сына в общей группе.

В общем Аслана Карацева, конечно, никак не назовешь баловнем судьбы, пусть даже в четвертьфинале на 30-градусной мельбурнской жаре ему и улыбнулась фортуна. Трудно сказать, чем бы закончился этот матч, если бы у Григора Димитрова, теннисиста опытного и мастеровитого, не прихватило правую сторону поясницы. Судя по разговору болгарина с врачом, который появился на корте Рода Лейвера, недомогание проявилось еще в понедельник, но тогда спазмы удалось купировать ибупрофеном. И до середины второй партии, по ходу которой Димитров вел 4:3 с брейком, он успешно использовать резаные удары слева, которые, как и можно было предположить, станут его главным оружием против агрессивной тактики Карацева.

Но затем все вдруг внезапно изменилось. Болгарин резко сбавил, чем воспользовался россиянин, и счет начал расти в другую сторону. Уже в третьей партии, по ходу которой Димитров выиграл лишь 12 очков, преимущество Карацева стало подавляющим. А в конце экс-третья ракетка мира и победитель итогового турнира 2017 года, по сути, просто отбывал номер. В итоге — 4:6, 6:2, 6:1, 6:2 за 2 часа 32 минуты. Проигравший с опущенной головой заковылял в раздевалку, а победитель отправился на свое очередное за последние несколько дней телеинтервью, на котором старался выглядеть так, будто и не сотворил ничего особенного.

Евгений Федяков