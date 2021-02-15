Дебютная ракетка мира

Крупнейшей неожиданностью последнего дня первой недели Открытого чемпионата Австралии, продолжающегося в Мельбурне, стала победа россиянина Аслана Карацева над 19-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Уступая по партиям 0:2, Карацев смог изменить ход неудачно складывавшегося для него матча, победить в пяти сетах и стал первым с 1996 года дебютантом турниров Большого шлема, достигшим четвертьфинала.
К встрече с Феликсом Оже-Альяссимом российская сенсация этого Australian Open Аслан Карацев продвигался с феноменальной для новичка основных сеток турниров Большого шлема скоростью. В трех предыдущих матчах он отдал всего 20 геймов. Подобной статистикой редко удается похвастаться даже Рафаэлю Надалю на его любимом Roland Garros, но она, конечно, ничего не гарантировала Карацеву в матче против 20-летнего канадца, который, несмотря на молодость, имел перед своим малоизвестным соперником ощутимую фору в плане опыта.
Сын эмигрантов из Того Феликс Оже-Альяссим вот уже несколько лет считается потенциальной теннисной звездой. Свой главный юниорский титул — на US Open 2016 года — он выиграл уже в 16 лет, хотя большинство его соперников были минимум на год старше. В феврале 2019 года совсем еще зеленый профессионал пробился в первую сотню рейтинга ATP, а уже через шесть месяцев он стоял в первой двадцатке, где и пребывает сейчас. Рослый Оже-Альяссим, который своим сложением чем-то напоминает очень пластичного француза Гаэля Монфиса, предпочитает скоростной теннис по всему корту и за счет быстрых ног способен перекрывать всю площадку. У него хорошая первая подача и надежный бэкхенд, однако в ответственных ситуациях он порой теряется. Об этом, в частности, говорят поражения Оже-Альяссима во всех семи финалах на турнирах ATP c его участием. И это в очередной раз подтвердилось в матче с Карацевым.
Теннисист Феликс Оже-Альяссим
Фото: Kelly Defina, Reuters
Правда, начало для россиянина сложилось неудачно. В первом сете на два брейка соперника он сумел ответить лишь одним, а в продолжавшейся всего 29 минут второй партии, начиная со счета 1:1, Оже-Альяссим взял пять геймов подряд. Учитывая, что за всю карьеру Карацев еще ни разу не играл в одном матче больше трех сетов, его поражение казалось неизбежным.
Карацев заиграл так же безукоризненно, как в пятницу, когда в эффектном стиле разгромил девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана. Возможно, он не столь часто выходил к сетке, зато своей агрессивной игрой на задней линии стал доставлять Оже-Альяссиму такое количество проблем, что тот неожиданно растерялся. В трех оставшихся сетах канадец не сумел заработать хотя бы один брейк-пойнт, а свою подачу потерял четыре раза. В итоге — 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4 за 3 часа 25 минут. Оже-Альяссим упустил второй шанс преодолеть барьер четвертого круга на мейджоре, в то время как Аслан Карацев сделал это с первой попытки, причем очень впечатляюще.
Проведя с начала карьеры до старта Australian Open 477 матчей, Аслан Карацев заработал $618 тыс. призовых, а благодаря всего четырем победам в Мельбурне он гарантировал себе еще $407 тыс. Более того, Карацев стал всего лишь седьмым дебютантом турниров Большого шлема, которым в период Открытой эры (с 1968 года) удавалось пробиться в четвертьфинал. Подобного в мужском теннисе не было уже очень давно, с тех пор как в восьмерку сильнейших на Wimbledon 1996 года пробился Алекс Радулеску из Германии. А еще Карацев, пока еще 114-я ракетка мира, стал самым низкорейтинговым четвертьфиналистом на мейджорах с 2016 года, когда на US Open успешно выступил аргентинец Хуан Мартин дель Потро, находившийся на тот момент в середине второй сотни. Впрочем, через неделю россиянин будет стоять в мировой классификации не ниже 65-го места.
Может он подняться и выше, но для этого требуется решить еще одну непростую задачу — пройти болгарина Григора Димитрова, который стал автором другого воскресного сюрприза — переиграл в трех сетах третью ракетку мира и прошлогоднего финалиста Australian Open австрийца Доминика Тима.
«Я ничего не знаю про Карацева. Но если он все еще здесь, значит, все делает правильно, поэтому его нельзя недооценивать»,— отметил 29-летний победитель итогового турнира ATP 2017 года, который сейчас стоит в рейтинге 21-м.
Другую пару четвертьфиналистов в верхней половине сетки составили первая ракетка мира Новак Джокович, который, несмотря на травму мышцы брюшного пресса, продолжает защиту прошлогоднего титула и в воскресенье в четырех сетах справился с канадцем Милошем Раоничем, и Александр Зверев из Германии, без особых сложностей обыгравший серба Душана Лайовича.
Australian Open
Мужчины. Третий круг. Андрей Рублев (Россия, 7)—Фелисиано Лопес (Испания) 7:5, 6:2, 6:3. Каспер Рууд (Норвегия, 24)—Раду Албот (Молдавия) 6:1, 5:7, 6:4, 6:4. Маккензи Макдоналд (США)—Ллойд Харрис (ЮАР) 7:6 (9:7), 6:1, 6:4. Даниил Медведев (Россия, 4)—Филип Крайинович (Сербия, 28) 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Стефанос Циципас (Греция, 5)—Микаэль Имер (Швеция) 6:4, 6:1, 6:1. Маттео Берретини (Италия, 9)—Карен Хачанов (Россия, 19) 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Фабио Фоньини Италия, 16)—Алекс Де Минор (Австралия, 21) 6:4, 6:3, 6:4. Рафаэль Надаль (Испания, 2)—Кэмерон Норри (Великобритания) 7:5, 6:2, 7:5. Четвертый круг. Александр Зверев (Германия, 6)—Душан Лайович (Сербия, 23) 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Григор Димитров (Болгария, 18)—Доминик Тим (Австрия, 3) 6:4, 6:4, 6:0. Аслан Карацев (Россия)—Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20) 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4. Новак Джокович (Сербия, 1)—Милош Раонич (Канада, 14) 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 6:4.
В понедельник в четвертом круге встречаются: Медведев—Макдоналд, Рублев—Рууд. Во вторник в 1/4 финала встречаются: Карацев—Димитров.
Женщины. Третий круг. Эшли Барти (Австралия, 1)—Екатерина Александрова (Россия, 29) 6:2, 6:4. Шелби Роджерс (США)—Анетт Контавейт (Эстония, 21) 6:4, 6:3. Элизе Мертенс (Бельгия, 18)—Белинда Бенчич (Швейцария, 11) 6:2, 6:1. Каролина Мухова (Словакия, 25)—Каролина Плишкова (Чехия, 6) 7:5, 7:5. Донна Векич (Хорватия, 28)—Кайя Канепи (Эстония) 5:7, 7:6 (7:2), 6:4. Дженнифер Брейди (США, 22)—Кайя Юван (Словения) 6:1, 6:3. Джессика Пегула (США)—Кристина Младенович (Франция) 6:2, 6:1. Элина Свитолина (Украина, 5)—Юлия Путинцева (Казахстан, 26) 6:4, 6:0. Четвертый круг. Се Сувэй (Тайвань)—Маркета Вондроушова (Чехия, 19) 6:4, 6:2. Наоми Осака (Япония, 3)—Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) 4:6, 6:4, 7:5. Серена Уильямс (США, 10)—Арина Соболенко (Белоруссия, 7) 6:4, 2:6, 6:4. Симона Халеп (Румыния, 2)—Ига Швёнтек (Польша, 15) 3:6, 6:1, 6:4.