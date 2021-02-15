Дебютная ракетка мира

Крупнейшей неожиданностью последнего дня первой недели Открытого чемпионата Австралии, продолжающегося в Мельбурне, стала победа россиянина Аслана Карацева над 19-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Уступая по партиям 0:2, Карацев смог изменить ход неудачно складывавшегося для него матча, победить в пяти сетах и стал первым с 1996 года дебютантом турниров Большого шлема, достигшим четвертьфинала.

К встрече с Феликсом Оже-Альяссимом российская сенсация этого Australian Open Аслан Карацев продвигался с феноменальной для новичка основных сеток турниров Большого шлема скоростью. В трех предыдущих матчах он отдал всего 20 геймов. Подобной статистикой редко удается похвастаться даже Рафаэлю Надалю на его любимом Roland Garros, но она, конечно, ничего не гарантировала Карацеву в матче против 20-летнего канадца, который, несмотря на молодость, имел перед своим малоизвестным соперником ощутимую фору в плане опыта.

Сын эмигрантов из Того Феликс Оже-Альяссим вот уже несколько лет считается потенциальной теннисной звездой. Свой главный юниорский титул — на US Open 2016 года — он выиграл уже в 16 лет, хотя большинство его соперников были минимум на год старше. В феврале 2019 года совсем еще зеленый профессионал пробился в первую сотню рейтинга ATP, а уже через шесть месяцев он стоял в первой двадцатке, где и пребывает сейчас. Рослый Оже-Альяссим, который своим сложением чем-то напоминает очень пластичного француза Гаэля Монфиса, предпочитает скоростной теннис по всему корту и за счет быстрых ног способен перекрывать всю площадку. У него хорошая первая подача и надежный бэкхенд, однако в ответственных ситуациях он порой теряется. Об этом, в частности, говорят поражения Оже-Альяссима во всех семи финалах на турнирах ATP c его участием. И это в очередной раз подтвердилось в матче с Карацевым.

Теннисист Феликс Оже-Альяссим Фото: Kelly Defina, Reuters

Правда, начало для россиянина сложилось неудачно. В первом сете на два брейка соперника он сумел ответить лишь одним, а в продолжавшейся всего 29 минут второй партии, начиная со счета 1:1, Оже-Альяссим взял пять геймов подряд. Учитывая, что за всю карьеру Карацев еще ни разу не играл в одном матче больше трех сетов, его поражение казалось неизбежным.

Но после перерыва, который безнадежный аутсайдер взял, отправившись в раздевалку, на корте имени Маргарет Корт, второй по значению арене Melbourne Park, все вдруг внезапно изменилось.

Карацев заиграл так же безукоризненно, как в пятницу, когда в эффектном стиле разгромил девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана. Возможно, он не столь часто выходил к сетке, зато своей агрессивной игрой на задней линии стал доставлять Оже-Альяссиму такое количество проблем, что тот неожиданно растерялся. В трех оставшихся сетах канадец не сумел заработать хотя бы один брейк-пойнт, а свою подачу потерял четыре раза. В итоге — 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4 за 3 часа 25 минут. Оже-Альяссим упустил второй шанс преодолеть барьер четвертого круга на мейджоре, в то время как Аслан Карацев сделал это с первой попытки, причем очень впечатляюще.

Проведя с начала карьеры до старта Australian Open 477 матчей, Аслан Карацев заработал $618 тыс. призовых, а благодаря всего четырем победам в Мельбурне он гарантировал себе еще $407 тыс. Более того, Карацев стал всего лишь седьмым дебютантом турниров Большого шлема, которым в период Открытой эры (с 1968 года) удавалось пробиться в четвертьфинал. Подобного в мужском теннисе не было уже очень давно, с тех пор как в восьмерку сильнейших на Wimbledon 1996 года пробился Алекс Радулеску из Германии. А еще Карацев, пока еще 114-я ракетка мира, стал самым низкорейтинговым четвертьфиналистом на мейджорах с 2016 года, когда на US Open успешно выступил аргентинец Хуан Мартин дель Потро, находившийся на тот момент в середине второй сотни. Впрочем, через неделю россиянин будет стоять в мировой классификации не ниже 65-го места.

Может он подняться и выше, но для этого требуется решить еще одну непростую задачу — пройти болгарина Григора Димитрова, который стал автором другого воскресного сюрприза — переиграл в трех сетах третью ракетку мира и прошлогоднего финалиста Australian Open австрийца Доминика Тима.

«Я ничего не знаю про Карацева. Но если он все еще здесь, значит, все делает правильно, поэтому его нельзя недооценивать»,— отметил 29-летний победитель итогового турнира ATP 2017 года, который сейчас стоит в рейтинге 21-м.

Другую пару четвертьфиналистов в верхней половине сетки составили первая ракетка мира Новак Джокович, который, несмотря на травму мышцы брюшного пресса, продолжает защиту прошлогоднего титула и в воскресенье в четырех сетах справился с канадцем Милошем Раоничем, и Александр Зверев из Германии, без особых сложностей обыгравший серба Душана Лайовича.

Евгений Федяков