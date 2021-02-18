Лукашенко заявил, что едет к Путину не чтобы что-то просить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в 20-х числах февраля. Ранее “Ъ” сообщал, что встреча может состояться 22 или 25 февраля в Сочи. Господин Лукашенко отрицает, что хочет просить у России новый кредит в размере $3 млрд. Он заявил, что «либералы в России отстали от чувствительных вопросов», которые обсуждают главы двух государств.

«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку — и вот, "Лукашенко приедет аж $3 млрд просить". Нет, я не еду туда чего-то просить»,— сказал Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой (цитата по БелТА).

Президент Белоруссии добавил, что не спорит с Россией на тему уровня экономического сотрудничества. «Вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас чувствительно, общим рынкам документы. Вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит, он такой и будет. Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить»,— отметил он.

Как ранее сообщал “Ъ”, на встрече в Сочи белорусская сторона рассчитывает получить доступ к остатку средств на строительство БелАЭС. Собеседники “Ъ” говорят, что речь идет о сумме, превышающей $3 млрд. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковзаявил “Ъ”, что считает преждевременным говорить о деталях повестки. Минфин Белоруссии не подтвердил информацию о досрочном получении средств. А глава МИД Белоруссии допустил обсуждение кредитов на встрече двух президентов.

Подробнее о готовящейся встрече — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко ведет страну к деньгократии».