Путин и Лукашенко могут встретиться в Сочи в конце февраля

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут встретиться в Сочи в конце февраля, сообщил источник “Ъ” в российских государственных структурах. Договоренность о точной дате встречи пока не достигнута. Обсуждаемые даты — 22 или 25 февраля. По информации “Ъ”, стороны могут обсудить предоставление Россией нового кредита Белоруссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил “Ъ”, что встреча президентов готовится. Он уточнил, что конкретные даты будут объявлены «своевременно».

В прошлый раз господа Путин и Лукашенко встречались 14 сентября, тоже в Сочи. Тогда они договорились о кредите Минску на $1,5 млрд.

Владимир Соловьев