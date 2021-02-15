Глава МИД Белоруссии допустил обсуждение кредитов на встрече Путина и Лукашенко

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсуждать в том числе и взаимодействие в финансово-кредитной сфере, сказал глава белорусского МИДа Владимир Макей. При этом он сказал, что речь не обязательно может идти о финансовой помощи Белоруссии.

«У президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений», — сказал господин Макей РБК. По его словам, главы государств могут обсуждать и вопросы финансов и кредитов, но «это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи». Он допустил, что вопросы финансово-кредитного взаимодействия будут обсуждаться «с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались, кстати, в ходе визита вице-премьера Борисова в Беларусь».

Напомним, 3 февраля вице-премьер РФ Юрий Борисов встретился в Минске с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. По сообщению посольства России в Москве, стороны обсудили планы роста товарооборота между странами.

Как ранее сообщал “Ъ”, на встрече в Сочи, которая может состояться 22 или 25 февраля, белорусская сторона рассчитывает получить доступ к остатку средств на строительство БелАЭС. Собеседники “Ъ” говорят, что речь идет о сумме, превышающей $3 млрд. О планируемой встрече президентов “Ъ” сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он сказал, что считает преждевременным говорить о деталях повестки. Минфин Белоруссии не подтвердил информацию о досрочном получении средств.

Подробнее о готовящейся встрече — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко ведет страну к деньгократии».