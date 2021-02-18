Временным главой Фонда социального страхования назначен Поликашин

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности председателя Фонда социального страхования (ФСС) России зампреда Алексея Поликашина. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Возложить временно исполнение обязанностей председателя Фонда социального страхования Российской Федерации на заместителя председателя Фонда социального страхования Российской Федерации Поликашина Алексея Петровича»,— говорится в документе.

Господина Поликашина назначили на эту должность в связи с переходом экс-главы ФСС Андрея Кигима в Пенсионный фонд России. Глава правительства утвердил его главой ПФР 12 февраля.