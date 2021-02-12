Чем известен Андрей Кигим

12 февраля новым главой Пенсионного фонда России был назначен Андрей Кигим. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Кигим Андрей Степанович родился 30 октября 1957 года в Липецке. Окончил геологический факультет МГУ (1986), занимал руководящие должности в комсомольской организации вуза. В 1996 году окончил Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при правительстве РФ.

С 1991 года работал на различных должностях в Сбербанке, прошел путь от экономиста до заместителя директора управления ценных бумаг и доверительных операций. С 1998 года работал в компании «Росгосстрах» финансовым директором, а затем первым зампредом правления.

С 2000 года занимал должность замруководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству. С 2001 года — заместитель министра природных ресурсов России, курировал в Министерстве финансово-экономический блок. В 2003 году занял пост замруководителя аппарата правительства РФ.

С 2004 года — исполнительный директор, а затем президент Российского союза автостраховщиков. В 2007 году возглавил Национальный союз страховщиков ответственности. В 2009 году был избран президентом Всероссийского союза страховщиков, переизбрался на этот пост в 2011 году. В 2010 году господин Кигим вступил в «Единую Россию». С 21 марта 2013 года возглавлял Фонд социального страхования России.

Награжден орденом Почета.