Грузинская оппозиция готовится к силовому сопротивлению

Представители Объединенной оппозиции Грузии, в состав которой входят лидеры всех значимых политических сил страны, забаррикадировалась в штаб-квартире партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД). Они полны решимости оказать «физическое сопротивление» спецназу МВД в случае, если власти попытаются арестовать Никанора Мелию — депутата парламента и председателя ЕНД. В среду вечером Тбилисский городской суд постановил арестовать оппозиционера после того, как он отказался в полной мере заплатить залог по уголовному делу за попытку насильственного захвата власти в июне 2019 года. В ходе прямого включения из Киева основатель ЕНД Михаил Саакашвили призвал оппозиционеров «бороться до конца».

Сразу после того, как судья Нино Чахнашвили вынесла вердикт об аресте председателя ЕНД, Никанор Мелия выступил на брифинге и заявил, что счастлив бороться за независимость и свободу страны «против приспешников (президента РФ — “Ъ”) Владимира Путина». Оппозиционный лидер убежден: правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) проводит «пророссийскую политику» и планирует «фактически включить Грузию в состав России». Именно поэтому он решил пойти на крайние меры и демонстративно отказался платить залог, установленный судом в процессе расследования уголовного дела о попытке госпереворота в июне 2019 года.

Напомним, что ранее Генпрокуратура возбудила уголовное дело против нескольких лидеров оппозиции, в том числе Никанора Мелия, по обвинению в «организации группового насилия против сотрудников полиции» и «попытке насильственного захвата власти». Никанор Мелия тогда избежал ареста, заплатив залог в 30 тыс. лари ($9 тыс.). В качестве дополнительной меры пресечения суд обязал оппозиционера не покидать дом без разрешения прокурора и носить «браслет», позволяющий установить местонахождение подсудимого.

Никанор Мелия считается одним из наиболее последовательных и непримиримых критиков ГМ и ее основателя, миллиардера Бидзины Иванишвили. В последнее время он действовал все более дерзко. Так, 1 ноября прошлого года, выступая на митинге у здания парламента, господин Мелия обвинил ГМ в «краже выборов». 31 октября политик заявил, что больше не будет подчиняться «решениям преступных властей». Сказав это, Никанор Мелия снял с руки устройство электронного слежения и выбросил «браслет» в толпу. Генеральная прокуратура сразу увеличила залог до 70 тыс. лари ($21 тыс.). От председателя ЕНД требовалось заплатить лишь разницу между первым и вторым залогом, то есть 40 тыс. лари ($12 тыс). Но он и его соратники (при полной поддержке экс-президента Михаила Саакашвили) решили пойти ва-банк. В свою очередь власти были вынуждены принять жесткие меры, пытаясь тем самым продемонстрировать решимость и силу перед лицом растущего давления оппозиции после парламентских выборов 31 октября и последовавших событий.

Накануне грузинский парламент создал прецедент, лишив одного и того же депутата неприкосновенности во второй раз за полтора года: «за» постановление об удовлетворении просьбы генерального прокурора об аресте Никанора Мелия проголосовали 88 депутата из 94 членов парламента, присутствовавших в зале. Оппозиция почти в полном составе бойкотирует заседания и до сих пор безуспешно требует лишить их мандатов в знак протеста против «тотальной фальсификации» парламентских выборов, но не находит в этом понимания парламентского большинства. Непосредственным поводом для повторного лишения Никанора Мелии иммунитета стал категорический отказ политика в полной мере заплатить залог в 70 тыс. лари.

Господин Мелия неоднократно напоминал, при каких обстоятельствах «пророссийские власти Грузии» возбудили против него уголовное дело. «Это было сделано за то, что я, как и все достойные грузины, протестовал против наглого поведения русского империалиста Сергея Гаврилова»,— объяснял лидер оппозиции. По его словам, президент Межпарламентской ассамблеи православия, депутат Госдумы Сергей Гаврилов — «один из самых агрессивных российских политиков», а «простые грузины», в том числе политические лидеры страны, «не смогли сдержать эмоций», увидев, как «слуга Путина» уселся в кресло «первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии» в зале, где «была провозглашена независимость страны 9 апреля 1991 года». «Это не залог, а рабская дань Гаврилову и Путину, и я его платить не буду»,— предупредил господин Мелия.

Упомянутое оппозиционером «недержание эмоций» вылилось в ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией в ночь на 21 июня 2019 года. С тех пор эту ночь в Грузии называют «гавриловской». Захватить здание парламента, несмотря на все попытки, демонстрантам не удалось. В ходе столкновений на проспекте Руставели увечья и ранения различной степени тяжести получили 240 человек, включая 80 полицейских. Два человека, в том числе молодая девушка, лишились глаз после попадания резиновой пули. Полиция арестовала около 300 человек, но вскоре все они вышли на свободу.

Вялотекущий судебный процесс против «организаторов попытки насильственного захвата власти» мог продолжаться еще долгое время, если бы не политическое противостояние между ГМ и объединенной оппозицией во главе с ЕНД, возникшее после выборов 31 октября.

Решение грузинских властей лишить оппозиционного лидера депутатской неприкосновенности активно поддержал Сергей Гаврилов. В интервью грузинскому телевидению он заявил: ГМ «делает все, чтобы в стране больше не было попыток госпереворота, репрессий и диктатуры». Местную оппозицию господин Гаврилов обвинил в попытке «помешать установлению нормальных отношений с соседними государствами, в том числе Россией». Депутат посоветовал Грузии «проводить многовекторную, многополярную политику».

Тем временем, постановление парламента не означает, что властям легко удастся арестовать лидера ЕНД. Оппозиционные политики в один голос заявляют: они окажут «физическое сопротивление» полиции, если части спецназначения МВД придут в штаб-квартиру ЕНД, «с целью похищения Мелии». Об этом предупредила член политсовета «Национального движения» Хатия Деканоидзе, ранее возглавлявшая Национальную полицию Украины. «Я им Нику не отдам. Лично окажу силовое сопротивление. тогда им придется арестовывать и меня»,— воскликнула госпожа Деканоидзе. Другие оппозиционеры убеждены: в случае ареста Никанор Мелия станет классическим политзаключенным и властям не избежать западных санкций.

Михаил Саакашвили не остался в стороне от происходящего на родине. За несколько часов до начала судебного процесса о рассмотрении запроса генерального прокурора по аресту председателя ЕНД основатель этой партии, занимающий должность главы Исполнительного комитета реформ Украины, решил обратиться к основателю ГМ миллиардеру Бидзине Иванишвили. Михаил Саакашвили посоветовал миллиардеру, недавно заявившему об уходе из активной политики, «приказать судье не арестовывать Мелию». «Иначе тебе не избежать санкций и последствия будут в тысячу раз хуже, чем отказ от ареста оппозиционера»,— сказал бывший президент. И еще раз повторил: «Тебе это с рук не сойдет».

Георгий Двали, Тбилиси