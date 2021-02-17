ФК «Тамбов» снял команду с молодежного первенства России

Футбольный клуб «Тамбов» уведомил Российскую премьер-лигу (РПЛ) о снятии команды с молодежного первенства России. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ по итогам общего собрания лиги. В розыгрыше участвуют 16 молодежных команд клубов РПЛ, а также четыре команды Юношеской футбольной лиги. Молодежка «Тамбова» после 14 туров занимает седьмое из десяти мест в группе А.

Кроме того, на общем собрании клубы РПЛ поддержали досрочное выделение «Тамбову» обязательных выплат от лиги. Ранее президент лиги Сергей Прядкин заявлял, что клубу будет выделено «порядка 51 млн руб.», которые должны были достаться по окончании сезона в качестве полагающейся ему доли от общих доходов РПЛ.

Эти средства, отметили в пресс-службе, будут выделены «Тамбову» при выполнении клубом требований, «среди которых реструктуризация долгов по зарплате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников». Задолженность «Тамбова» перед всеми кредиторами, согласно судебной документации, составила 536,8 млн руб.

Подробнее о ситуации в клубе читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков