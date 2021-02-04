«Тамбов» дотянут до конца

Футбольный клуб «Тамбов», потерпевший финансовый крах, все-таки продолжит выступление в нынешнем чемпионате России. Поддержку ему обеспечит Российская премьер-лига, согласившаяся выделить тамбовчанам более 50 млн руб. Однако от вылета такая помощь их не спасет. «Тамбову», который уже покинуло большинство давно не получающих зарплату ведущих игроков, придется заканчивать сезон явно не соответствующим уровню высшего дивизиона составом.

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила «РИА Новости» о том, что клуб доиграет нынешний сезон, хотя непонятно, «сможет он существовать» после него или нет. Это заявление разрешило одну из главных интриг зимнего перерыва в чемпионате России.

Еще в прошлом году стало известно, что «Тамбов» оказался в чрезвычайно сложной экономической ситуации. В январе она превратилась в катастрофическую — по сути, речь шла уже о полноценном финансовом крахе, что подтверждали представители клубного менеджмента.

Различные источники оценивали накопленные «Тамбовом» задолженности в сумму от 130 млн до 150 млн руб.

А губернатор Тамбовской области Александр Никитин предупредил, что власти региона не смогут, как раньше, финансировать команду из регионального бюджета. Таким образом, возникла вполне реальная угроза того, что «Тамбов» откажется от продолжения чемпионата.

За то, что оно все-таки будет, Ольга Коновалова поблагодарила Российский футбольный союз и Российскую премьер-лигу (РПЛ). Президент последней Сергей Прядкин объявил, что лига окажет «Тамбову» помощь на сумму «порядка 51 млн руб.».

Господин Прядкин пояснил, что это деньги, которые в качестве полагающейся ему доли от общих доходов РПЛ должны были достаться клубу после окончания сезона.

Впрочем, от вылета из высшего дивизиона они «Тамбов», который на зимний перерыв ушел, располагаясь после 19 туров на нижней строчке таблицы, в любом случае, очевидно, не спасут. Дело в том, что по мере развития кризиса о решении покинуть команду, расторгнув контракты с ней, проинформировала большая часть основных ее игроков, давно не получающих зарплату. На начало февраля «Тамбов» располагал менее чем десятью футболистами, то есть не мог бы выставить на матч полноценный состав, даже обойдясь вообще без запасных.

Ольга Коновалова дала понять, что кадровый вопрос клуб попытается по крайней мере отчасти решить, арендуя игроков у других участников первенства.

«Понятно, что это будут самые минимальные зарплаты. Клубы идут нам навстречу, дадут нескольких игроков в аренду на выгодных для нас условиях»,— добавила госпожа Коновалова, заметив, что «ставка будет делаться на молодежь». Домашние матчи «Тамбов», чей стадион находится на реконструкции, по-прежнему рассчитывает проводить в Саранске.

Финансовые проблемы клубов, сильно зависящих от региональных бюджетов,— довольно привычная для высшего дивизиона отечественного футбола история. В разные годы с ними сталкивалось несколько команд — «Томь», «Амкар», «Анжи». «Анжи» очутился в кризисном положении в позапрошлом сезоне, а Сергей Прядкин признавался, что уцелеть до финиша чемпионата махачкалинцам помогла помощь РПЛ.

Алексей Доспехов