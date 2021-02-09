Иск о самобанкротстве ФК «Тамбов» оставлен без движения

Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения иск ассоциации футбольный клуб «Тамбов» о банкротстве. Как следует из судебной документации, заявитель не предоставил доказательств о возникновении у него «права на обращение с заявлением о банкротстве».

В частности, клуб не предоставил доказательств предварительного обращения в суд и опубликования уведомления о намерении обанкротится на портале «Федресурс». Ассоциации предложено устранить нарушения до 4 марта.

Иск о самобанкротстве «Тамбов» подал в начале февраля. Сумма требований составила 322,4 мн руб. При этом, следует из судебной документации, общая задолженность перед кредиторами превысила 536,8 млн руб.

Гендиректор клуба Ольга Коновалова пояснила РИА «Новости», что «Тамбов» отзовет иск о банкростве, если будут выполнены договоренности с Российским футбольным союзом и Российской премьер-лигой. Ранее президент лиги Сергей Прядкин заявлял, что клубу будет выделено «порядка 51 млн руб.», которые должны были достаться по окончании сезона в качестве полагающейся ему доли от общих доходов РПЛ.

Александр Прытков