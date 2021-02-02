«Таких побед, наверное, больше не будет»

В начале февраля должна окончательно определиться судьба единственного представителя Черноземья в Российской премьер-лиге (РПЛ) — футбольного клуба «Тамбов». Его руководство после безуспешной попытки привлечь к решению проблем спортивного функционера Валерия Оганесяна рассматривает еще несколько вариантов спасения клуба с многомиллионными долгами. Если вопрос не решится положительно, возможно снятие с чемпионата и банкротство. Региональные власти рассчитывают, что «Тамбов» сможет все-таки доиграть этот сезон в РПЛ. Губернатор Александр Никитин заявил, что при смене юрлица клуб может «сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед».

На пресс-конференции 28 января Александр Никитин «впервые» публично и подробно рассказал свое видение ситуации в ФК «Тамбов», который сейчас занимает последнее место в чемпионате РПЛ и имеет многомиллионные долги перед игроками. Из-за этого в отношении гендиректора команды Ольги Коноваловой возбуждено уголовное дело, а Российский футбольный союз 26 января запретил клубу регистрировать новых игроков. По словам Александра Никитина, задолженность образовалась из-за ошибок менеджмента, тогда как область все свои обязательства перед ФК выполнила: «Когда пришли просить нас погасить долги, ни де-факто, ни де-юре у нас обязательств перед клубом уже не было».

Губернатор пояснил, что в 2020 году «Тамбов» получил из регионального бюджета около 350 млн руб., а на большее рассчитывать не мог. «Мы выделяли средства на финансовый год — с 1 января по 31 декабря. Футбольный год другой, эти деньги были заложены и на конец сезона 2019/20, и на начало сезона 2020/21. Но выделенное финансирование было скушано раньше», — отметил Александр Никитин. По его словам, «из года в год» клуб просил все больше средств, при этом обещая привлекать и внебюджетные деньги, но в итоге привлекалось «1–5% от плана».

Деньги тратились исходя из бюджета в 700 млн руб., а по факту были только средства региона. Я, конечно, не знаю расценки, но у футболистов зарплаты по 1,5–2 млн руб., массажисты по 200 тыс. получают. У меня пол-администрации захотели пойти туда мячик накачивать», — иронизировал господин Никитин.

Глава региона подчеркнул, что в 2021 году финансирование из регионального бюджета пока невозможно. Юрлицом ФК «Тамбов» является одноименная ассоциация, и она как некоммерческая организация участвует в конкурсах на предоставление грантов. «Но сейчас у клуба задолженность по зарплате, налогам и обязательным платежам, он просто по закону не победит в этом конкурсе», — рассказал Александр Никитин. Он пояснил, что не раз выходил на руководство «Тамбова» с предложением изменить организационно-правовую форму. Это, по словам господина Никитина, позволило бы получить сметное финансирование по аналогии с другими региональными спортклубами: «В этом случае, если увеличились бы расходы, мы, контролируя процесс, законно можем выделить дополнительные средства».

Такая модель «клубу почему-то неинтересна», но именно в ней губернатор видит дальнейшее развитие «Тамбова». «Таких побед, каких уже добился клуб, у нас не было и, наверное, больше не будет. Надо менять организационно-правовую форму, начать сначала. Не получилось в РПЛ, надо спуститься в ФНЛ (Футбольная национальная лига, второй по значимости чемпионат. — „Ъ“) поиграть. Сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед», — считает господин Никитин.

Сменить юрлицо клуб сможет в том числе и после банкротства. Его, а также снятие с чемпионата не исключил один из знакомых с ситуацией в «Тамбове» собеседник “Ъ-Черноземье”. По его словам, через неделю должно пройти собрание клуба, на котором и может быть принято «ключевое решение». «Появилось несколько вариантов спасения, все они требуют проработки», — пояснил источник “Ъ-Черноземье”. О намерении обанкротить «Тамбов» 26 января заявила воронежская частная охранная организация «Патруль», следует из данных «Федресурса». В картотеке арбитражных дел иск пока не появился. В РПЛ ситуацию не комментируют.

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Ранее решить проблему клуба планировалось с помощью футбольного функционера Валерия Оганесяна, известного по скандалам в амбициозном московском ФК «Арарат» (планировал играть в РПЛ, принадлежал господину Оганесяну, был продан медиамагнату Араму Габрелянову, а в феврале 2020 года был лишен лицензии). Валерий Оганесян в январе был назначен президентом «Тамбова» и намеревался закрыть долги, однако затем информация о назначении исчезла с сайта клуба, а собеседники “Ъ-Черноземье” пояснили, что «ничего не получилось».

По данным “Ъ-Черноземье”, игроки клуба уже начали переговоры с другими командами о переходе в их составы.

Высокопоставленный источник „Ъ“ в региональной власти пояснил, что при формировании бюджетов субъектов на 2021 год «Минфин буквально вычеркивал расходы на содержание профессиональных футбольных клубов». «Это коснулось почти всех, не только Тамбовской области. Но с учетом хороших показателей по налогам за прошлый год и по итогам сборов в первом квартале региональные власти намеревались изыскать для клуба около 200 млн руб. Если, конечно, к этому моменту он погасит текущие долги и получит право претендовать на грант», — рассказал собеседник “Ъ-Черноземье”. По его словам, руководство области рассчитывает, что с помощью РПЛ и ряда крупных местных компаний «Тамбов» хоть молодежным составом, но доиграет сезон, чтобы по его итогам оказаться в ФНЛ.

«Для выступления в этой лиге стадион уже, считайте, есть. Пару сезонов команда смогла бы спокойно провести в верхней части чемпионата, пока вновь не станет на ноги в финансовом плане и не решит все проблемы с инфраструктурой», — добавил источник “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков, Андрей Цветков