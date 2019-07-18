Про дорожные камеры станет известно

Раскрытие сведений о всех дорожных камерах, появление новых предупреждающих знаков перед комплексами, отмена штрафов, вынесенных с помощью камер, установленных с нарушениями,— эти и другие меры вошли в перечень поручений, которые дал Владимир Путин по итогам Госсовета по безопасности дорожного движения. Также планируется усиление контроля за водителями машин с иностранными номерами и создание сервиса для каршеринговых компаний для проверки прав автомобилистов. Запланированные нововведения ожидаются в 2019–2020 годах.

На сайте Кремля опубликован список поручений, данных органам власти по итогам Госсовета по безопасности движения. Мероприятие проходило 27 июня, “Ъ” сообщал о нем.

Первый блок касается усиления безопасности дорожного движения.

До 1 декабря 2019 года должна был создана новая информационная база с данными о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или ограничения к вождению автомобилем . ГИБДД говорит о необходимости создания системы порядка 10 лет, чтобы инспекторы могли в оперативном режиме приостанавливать действие водительских прав или проверять выданные медсправки. Прокуратура регулярно выявляет граждан, больных наркоманией или алкоголизмом, которые по какой-то причине сумели получить права. В 2018 году Госавтоинспекция разработала законопроект о создании информационной системы, но она так и не появилась. Минздрав долгое время не хотел идти навстречу, объясняя это рисками при раскрытии врачебной тайны. Президентское поручение в теории эту работу должно ускорить.

. ГИБДД говорит о необходимости создания системы порядка 10 лет, чтобы инспекторы могли в оперативном режиме приостанавливать действие водительских прав или проверять выданные медсправки. Прокуратура регулярно выявляет граждан, больных наркоманией или алкоголизмом, которые по какой-то причине сумели получить права. В 2018 году Госавтоинспекция разработала законопроект о создании информационной системы, но она так и не появилась. Минздрав долгое время не хотел идти навстречу, объясняя это рисками при раскрытии врачебной тайны. Президентское поручение в теории эту работу должно ускорить. Советы “Ъ” по освидетельствованию на состояние опьянения Читать далее До 31 декабря 2019 года Белый дом должен представить предложения по наделению регионов полномочиями по ведению дел о нарушении ПДД , включая нарушения правил движения грузовиков (перевес). Напомним, передача таких полномочий регионам обсуждается с 2012 года на фоне сокращения ресурсов Госавтоинспекции по обработке материалов с камер. Москва пока что добилась принятия поправок в КоАП, согласно которым Московская административная дорожная инспекция сама оформляет штраф за стоянку машин под запрещающими знаками. Затем подготовлен законопроект о передаче полномочий столице (и другим регионам) по нарушениям, выявленным с помощью камер. Правительство внесло его в Госдуму в 2015 году, документ активно лоббировал вице-премьер Игорь Шувалов, но поправки так и не приняли.

, включая нарушения правил движения грузовиков (перевес). Напомним, передача таких полномочий регионам обсуждается с 2012 года на фоне сокращения ресурсов Госавтоинспекции по обработке материалов с камер. Москва пока что добилась принятия поправок в КоАП, согласно которым Московская административная дорожная инспекция сама оформляет штраф за стоянку машин под запрещающими знаками. Затем подготовлен законопроект о передаче полномочий столице (и другим регионам) по нарушениям, выявленным с помощью камер. Правительство внесло его в Госдуму в 2015 году, документ активно лоббировал вице-премьер Игорь Шувалов, но поправки так и не приняли. До 1 февраля 2020 года должны быть приняты меры по «обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков», нарушающих ПДД . Штрафы должны уплачиваться до выезда правонарушителей за пределы РФ. О проблеме наказания водителей-иностранцев “Ъ” рассказывал неоднократно: автомобилисты на машинах с иностранными номерами ездят под камерами фактически безнаказанно. Проблема — в отсутствии данных о нарушителях. При вынесении постановления ГИБДД может запросить у Федеральной таможенной службы сведения об адресе автовладельца, направив «письмо счастья» по почте за границу, но реальными штрафами это заканчивается редко.

. Штрафы должны уплачиваться до выезда правонарушителей за пределы РФ. О проблеме наказания водителей-иностранцев “Ъ” рассказывал неоднократно: автомобилисты на машинах с иностранными номерами ездят под камерами фактически безнаказанно. Проблема — в отсутствии данных о нарушителях. При вынесении постановления ГИБДД может запросить у Федеральной таможенной службы сведения об адресе автовладельца, направив «письмо счастья» по почте за границу, но реальными штрафами это заканчивается редко. До 1 февраля 2020 года правительство должно разработать «информационный ресурс», в котором будет содержаться информация о водителях и наличии у них действующих прав . Доступ к нему получат компании каршеринга и аренды автомобилей, а также перевозчики такси. Создание подобной системы Госавтоинспекция анонсировала в апреле. Она позволит проверять водителей и не выдавать им машину при отсутствии прав. Сейчас у компании такой возможности нет, хотя служба безопасности некоторых сервисов проверяет клиентов по собственным неофициальным каналам.

. Доступ к нему получат компании каршеринга и аренды автомобилей, а также перевозчики такси. Создание подобной системы Госавтоинспекция анонсировала в апреле. Она позволит проверять водителей и не выдавать им машину при отсутствии прав. Сейчас у компании такой возможности нет, хотя служба безопасности некоторых сервисов проверяет клиентов по собственным неофициальным каналам. Помимо этого, до 1 февраля 2020 года должны быть установлены «требования об обязательном информировании» водителей о местах размещения камер , а также об обозначении комплексов дорожными знаками. В случаях если камеры установлены с нарушением новых требований, штрафы не должны применяться. Сегодня, напомним, перед стационарными камерами ставится табличка «фотовидеофиксация» (требование ГОСТа), но перед мобильными она не ставится. Владимир Путин во время Госсовета призвал камеры не «скрывать». Столичные и подмосковные власти оперативно среагировали на заявление, опубликовав адреса и координаты комплексов, установленных в столице и Подмосковье. Большая часть комплексов сегодня отображается в мобильных навигаторах, включая сервисы «Яндекса».

, а также об обозначении комплексов дорожными знаками. В случаях если камеры установлены с нарушением новых требований, штрафы не должны применяться. Сегодня, напомним, перед стационарными камерами ставится табличка «фотовидеофиксация» (требование ГОСТа), но перед мобильными она не ставится. Владимир Путин во время Госсовета призвал камеры не «скрывать». Столичные и подмосковные власти оперативно среагировали на заявление, опубликовав адреса и координаты комплексов, установленных в столице и Подмосковье. Большая часть комплексов сегодня отображается в мобильных навигаторах, включая сервисы «Яндекса». Кто и как зарабатывает на дорожных камерах Читать далее До 1 июля 2020 года правительство должно работать план мероприятий по оснащению четырехполосных автодорог системами разделения встречных потоков . Речь, скорее всего, пойдет о барьерных ограждениях разных типов — тросовых, металлических и даже пластиковых. По данным Росавтодора, общая протяженность ограждений на федеральной дорожной сети превышает 20 тыс. км, ежегодный прирост составляет примерно 150–200 км. В июле 2017 года был разработан стандарт о допустимых сроках ремонта ограждений.

. Речь, скорее всего, пойдет о барьерных ограждениях разных типов — тросовых, металлических и даже пластиковых. По данным Росавтодора, общая протяженность ограждений на федеральной дорожной сети превышает 20 тыс. км, ежегодный прирост составляет примерно 150–200 км. В июле 2017 года был разработан стандарт о допустимых сроках ремонта ограждений. До 1 декабря 2020 года правительство должно разработать новую госпрограмму по обеспечению безопасности движения до 2030 года. Напомним, профильная ФЦП существует с 2013 года с финансированием в 34,4 млрд. руб., ее действие прекращается в 2021 году. До этого действовала госпрограмма по повышению безопасности движения с 2006–2012 годов. Содержание новой программы пока неизвестно, но, скорее всего, в нее войдут положения ранее утвержденной стратегии по безопасности движения до 2024 года.

Второй блок поручений касается решения проблем в области дорожного строительства.

До 1 декабря 2019 года правительство должно разработать программу по реконструкции и капитальному ремонту ветхих и аварийных мостов , определив источники финансирования мероприятий. Глава Бурятии Алексей Цыденов, возглавляющий направление «Транспорт» в Госсовете РФ, ранее уже называл предварительные параметры программы: 3,5 тыс. мостов и искусственных сооружений, на ремонт которых нужно 292 млрд руб.

, определив источники финансирования мероприятий. Глава Бурятии Алексей Цыденов, возглавляющий направление «Транспорт» в Госсовете РФ, ранее уже называл предварительные параметры программы: 3,5 тыс. мостов и искусственных сооружений, на ремонт которых нужно 292 млрд руб. В этот же срок должно быть «обеспечено снижение» цен на электроэнергию для освещения автодорог и пешеходных переходов в ночное время. В ходе Госсовета господин Путин говорил, что за пределами агломераций практически на всех дорогах — кромешная темень. «Ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой»,— говорил он.

Поручения, данные по системам фотовидеофиксации, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов поддержал. «Не должно быть такого, чтобы водителей провоцировали на нарушение. Водителей надо провоцировать на соблюдение ПДД,— говорит он.— Если участок опасный и камера там стоит не просто так, то основной целью должен быть не штраф, а снижение скорости, например. У нас же все ровно наоборот — никаких предупреждений, дублирующих знаков и т.п., а в кустах тренога». По его мнению, перед зоной контроля мобильных комплексов можно ставить временную табличку «Фотовидеофиксация» на желтом фоне.

Сведения о местах установки стационарных и мобильных камер, а также маршрутах патрулирования комплексов, установленных на транспортных средствах, должны размещаться на сайтах регионов, говорит эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман. Кроме того, нужно внести поправки в ГОСТы, чтобы информационные таблички перед камерами устанавливались в обязательном порядке перед всеми видами камер. Также надо будет внести в ст.2.6.1 КоАП положение о том, что материалы комплексов, которые не были обозначены по правилами, признаются доказательствами, полученными с нарушением закона.

«Мы, естественно, поддерживаем создание системы, которая позволила бы нам проверять все необходимые документы водителей в кратчайшие сроки,— говорит руководитель пресс-службы ''Делимобиля'' Алена Балакирева.— Сейчас крупные каршеринговые компании осуществляют такие проверки самостоятельно, по различным каналам, но единый федеральный сервис был бы гораздо удобнее. Это позволит усилить контроль за безопасностью движения на дорогах».

Иван Буранов