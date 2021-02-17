Инвесторы купились на рост

Управляющие крупнейших инвестиционных фондов ожидают быстрого подъема мировой экономики. Этому будут способствовать падение темпов распространения коронавируса и сохранившиеся масштабные программы монетарного стимулирования. В таких условиях участники рынка сокращают долю наличности, рекордными темпами наращивая вложения в акции. При этом портфельные управляющие отдают предпочтение компаниям малой капитализации, потенциал роста у которых выше.

Портфельные управляющие, опрошенные аналитиками Bank of America (BofA), ждут сильного роста мировой экономики. По данным опроса, 91% респондентов ожидает ускорения темпов роста мировой экономики в течение ближайших 12 месяцев. Столь оптимистичными инвесторы еще не были ни разу за всю историю наблюдений, следует из отчета BofA.

Все большее число управляющих ждет быстрого восстановления экономики. В феврале 34% респондентов заявили, что ждут V-образной траектории экономического роста, месяцем ранее таковых было менее 30%. В мае прошлого года такого подъема ожидали только 10% опрошенных, тогда как 64% управляющих рассчитывали на более длительное — U- или W-образное — восстановление экономики. По словам управляющего директора Accent Capital Андрея Богданова, оптимизм управляющих основан на продолжении политики монетарного и бюджетного стимулирования, в первую очередь в США, и положительной динамике в снижении показателей пандемии на фоне массовой вакцинации.

Добавляют оптимизма инвесторам выходящие с начала года макроиндикаторы, которые показывают, что экономики постепенно оправляются от шока. В частности, индекс PMI в феврале показал положительное значение во всех значимых экономиках, кроме Японии. Предварительные оценки ВВП по странам еврозоны также показывают результаты несколько лучше ожиданий. «Показатели занятости в крупнейших экономиках умеренно позитивны. Ожидания по инфляции несколько повышенные, но вместе с тем это скорее показатель в пользу роста экономики»,— отмечает господин Богданов.

В такой ситуации инвесторы продолжают активно наращивать вложения в рисковые активы. По данным опроса BofA, средняя доля наличных снизилась за месяц на 0,1 процентного пункта, до 3,8%, вернувшись к минимумам с марта 2013 года. В то же время число управляющих, которые увеличили вложения в акции, на 61% превысило число тех, кто их сокращал. Оптимистичнее инвесторы были только один раз, в феврале 2011 года. Наибольшим спросом у инвесторов по-прежнему пользуются акции развивающихся стран. Число управляющих, нарастивших их долю в своих портфелях, на 57% превысило число тех, кто этого не сделал. Выросла популярность вложений в акции американских компаний, но заметно отстают от рынков emerging markets.

Инвесторы отдают предпочтение циклическим компаниям и компаниям малой капитализации. По данным BofA, 31% респондентов считает, что в следующие 12 месяцев компании малой капитализации будут опережать по темпам. Традиционно сразу после кризиса или сильной коррекции инвесторы начинают подбирать акции наиболее крупных, надежных и долгосрочно перспективных компаний. Такие компании, по словам главного инвестиционного стратега «Открытие Брокер» Константина Бушуева, даже в сложные периоды дают наиболее оптимальное соотношение доходности и риска, позволяют быстро сформировать объемные портфели. «Компании малой капитализации могут выигрывать от общего роста экономики, потенциально давать более высокую доходность, но характеризуются повышенным риском, волатильностью и пониженной ликвидностью»,— отмечает господин Бушуев.

Впрочем, участники рынка считают, что преждевременно говорить об устойчивости оптимизма. Значение индекса страха VIX продолжает находиться на высоких значениях, что отражает мысли инвесторов о волатильности. По мнению Андрея Богданова, оптимизм будет нарастать при условии и по мере восстановления не только показателей деловой и производственной активности, но и потребительского спроса, который пока достаточно слаб по всему миру. По мере дальнейшего роста мировой экономики в выигрыше окажется и Россия, которая остается донором ресурсов. «Волатильность активов в рубле, конечно, выше, чем в других высокодоходных валютах, по известным причинам. Вместе с тем позитивные ожидания порождают аппетит к инвестиционному риску, к бенефициарам которого, конечно, относится и Россия»,— отмечает Андрей Богданов.

Виталий Гайдаев